一天3餐伙食費500元…外食族嘆存錢好難 網曝省錢秘訣：100以內搞定

在外食價格上漲的現代，要如何省錢呢？一名網友發文，稱他現在一天三餐伙食費都要500元上下，還要支付額外開銷，讓他很難承擔支出，更無法存錢，於是請教網友：「外食族是不是很難存到錢？」。

一名網友在PTT發文，表示他作為外食族，發現連早餐店的蘑菇面套餐都要破百，每天三餐的伙食費都在500上下，原本就要支付房租、孝親費和保險等等的費用，固定開銷本來就大，加上萬物上漲，根本無法存到什麼錢，每個月存一千元就要偷笑。

原PO表示，他也嘗試過自己煮飯，但在租屋處能煮的東西很難有變化，都去超市買菜，也並沒有比較省，於是感嘆外食族在現今的時代，真的很難存到錢。

此文一出，不少網友透露省錢的小技巧，「我外食族，一天減少到兩餐，一個月伙食費大概5000元以內」、「家樂福晚上八點後打折的大麵包，三個一百還一百二，一個絕對夠頂一餐，而且營養不差」、「我都中午吃早餐店，省一餐還可以減肥」、「自煮全穀稀飯，一天預算不到100」、「一天吃兩餐。讓自己忙碌，忘記吃飯」。

也有網友分享自身外食的花費，「我昨晚買店家的和風雞絲涼麵80元當早餐吃，不用破百」、「公司附近的小吃店一碗滷肉飯都要55」、「我一餐吃整顆2kg高麗菜30元，一杯半米加上兩塊雞胸0.4kg，一餐接近3kg只要100元上下」、「我一天餐費才300耶，早餐咖啡100，午餐200，晚餐不吃」。