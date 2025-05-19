預算僅1萬5能去哪國玩？他鎖定東南亞 網推2地：機票5千上下

預算不充足可以去哪個國家遊玩呢？一名男網友發文，稱他想為自己安排假期出國遊玩，但預算僅有1萬5，考慮到交通費和手機卡的費用，去泰國似乎不是好選擇。對此，不少網友推薦越南、韓國等國家。

一名男網友在Dcard發文，表示他七月想幫自己安排假期，出國遊玩放鬆，距離上次出國已經七年了，去的是柬埔寨，對東南亞印象不錯，食物便宜又好吃，因此考慮前往東南亞或澎湖旅遊。

原PO表示，他的預算並不充足，僅有1萬5，從布袋港搭船到澎湖，來回交通費是1000元，租機車跟女友平分約1750元；泰國曼谷來回則是6000元，辦手機卡、護照的費用至少要8000元，剩下7000元恐怕沒辦法在當地開心玩5天，於是詢問網友還有什麼便宜好玩的選項。

此文一出，不少網友推薦韓國，機票很便宜，「韓國機票便宜，但食物較貴」、「100%推韓國，現在去東南亞會熱瘋的，韓國機票可以壓5000內、民宿一晚800有找」、「推韓國廉航機票在4000上下，過年後，櫻花季前會出現這種價格」、「釜山，寒假旺季一點的時間去也才15000左右，這個季節一定能更便宜」。

也有網友推薦越南，「越南，我之前去7天6夜只花大概6千，但機票買華航來回7千多，住宿住自己家裡沒花錢，廉航越捷可以考慮」、「越南蠻推的，真的很便宜」、「推越南胡志明，我即將出發。機票一人5-6000，其他吃喝玩樂按摩超便宜」。

另有網友分享其他便宜好玩的地方，「沖繩也行，機票5000上下（不含行李），住宿一晚1千」、「東南亞的話推馬來西亞」、「獨旅日本大阪13000搞定」、「可以考慮去澳門，也不用簽證，建築景色跟台灣有蠻大的差異，而且交通物價也都便宜」、「中國應該也行，上海機票來回6000左右」。