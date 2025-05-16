固定到同一家早餐店消費 老闆提1要求讓他嚇到：不好意思再去

相信不少人都有過這樣的經驗，常常到同一間店消費，久了可能老闆都會認得客人。有一名網友透露自己很常到一間早餐店吃東西，吃久了也跟老闆變得熟識，沒想到老闆竟然提出1要求，讓他很傻眼。

這名網友在PTT發文表示，自己因為常到同一家早餐店用餐，吃到和老闆漸漸熟識，甚至還沒點餐，老闆就知道他要點什麼。日前老闆還詢問原PO早上可不可以到早餐店上班幾小時，讓他聽了很訝異。

他說早餐店工作時間雖然很短，而且老闆對於員工的薪資待遇應該不會太差，也很感謝老闆的肯定與信任，但自己沒有太多興趣與時間可以幫忙。如今讓原PO困擾的是，因為拒絕對方，以後再去消費可能會覺得很尷尬，因此決定以後不會再光顧了。

對此，原PO好奇問大家，是否也有買東西買到被老闆要求去上班的經驗，貼文也引起熱議，「沒有過，因為一旦老闆認出我來，我就會換別家消費」、「如果早餐店老闆這樣跟我說，我會不開心，我不要我是那個樣子。有需求可以公開招募，隨口問問就說沒時間就好」、「你就說有其他事要忙不方便就好，根本沒差」、「如果真心想雇用你，一定會講薪水多少的」、「老闆只是問問看而已，有啥不好意思」、「朋友（客人）變成員工，千萬不要」。

有網友猜測可能是缺工太嚴重，「因為很缺工，找不到人，所以問你一下」、「應該是因為徵不到人，現在員工太難找」、「現在到處很缺工啊，幼兒園還問我們家長有沒有興趣開娃娃車，一堆老闆徵人徵到要瘋掉了」、「看你年輕人便宜好用又耐操啊」、「說不定他只是覺得你閒閒沒事幹」。