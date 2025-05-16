全瓷牙套1個18500元讓他傻眼「公道嗎？」 過來人曝經驗：很便宜了

許多人都不愛看牙醫，除了怕痛以外，裝牙套、假牙恐是一大筆花費。有網友去治療牙齒，牙醫告知全瓷牙套一個要18500元，讓他聽了相當驚訝，不懂這個價錢算不算公道，有過來人直呼其實很便宜。

原PO在PTT以「一個全瓷牙套18500正常嗎？」為題發文，他說自己天生4顆水平智齒，其中一顆蛀牙拔掉後，醫生說旁邊那顆也蛀了一大半，因為他喝冰水會酸，所以必須要做根管治療。

日前治療時，醫生在蛀牙的牙齒挖空消毒，事後告知最好要做全瓷的牙套來保護，而一個牙套收費要18500元，原PO聽了非常吃驚，不知道這樣的價格算不算公道，「聽說還有人做金屬的，便宜但醜」。

貼文引起不少討論，「20年前就差不多12000~15000」、「你的很便宜耶，哪個地區做的？想要再省就金屬燒瓷」、「2萬內超佛，不做牙冠以後斷掉植牙，10萬等著你」、「後排的牙齒可做金屬的比較便宜」、「後面位置不必用到全瓷冠吧？」、「很大成分都是醫生的服務費，牙材本身不值錢，不關外觀做金屬就好了」、「我後面上面也蛀光，兩顆都做金屬牙，平常不特別秀根本看不到」。

還有過來人分享自己經驗，認為原PO的價格其實很便宜，「太正常了，做這個假牙材料沒健保給付」、「我做全瓷冠大概2萬2」、「我北部23000」、「高雄去年做一顆全瓷冠18000，也是咬牙做了」、「很佛，台北市報價2萬2到3萬5」、「便宜，年初剛做22000」、「我之前做一顆全瓷21000」、「超便宜，我問過都2萬起跳」。