快訊

禍從口出陰影太大！曾國城痛失「一字千金」後首露面：不要再害我

維安忙翻！北市議員怒批副總統臨時出席世壯運開幕蹭黃仁勳

連兩天和科技大咖吃飯！黃仁勳專機抵台 親曝對台灣看法

全瓷牙套1個18500元讓他傻眼「公道嗎？」 過來人曝經驗：很便宜了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO去治療牙齒，牙醫告知全瓷牙套一個要18500元，讓他質疑這個價錢是否合理。 示意圖／ingimage
原PO去治療牙齒，牙醫告知全瓷牙套一個要18500元，讓他質疑這個價錢是否合理。 示意圖／ingimage

許多人都不愛看牙醫，除了怕痛以外，裝牙套、假牙恐是一大筆花費。有網友去治療牙齒，牙醫告知全瓷牙套一個要18500元，讓他聽了相當驚訝，不懂這個價錢算不算公道，有過來人直呼其實很便宜。

原PO在PTT以「一個全瓷牙套18500正常嗎？」為題發文，他說自己天生4顆水平智齒，其中一顆蛀牙拔掉後，醫生說旁邊那顆也蛀了一大半，因為他喝冰水會酸，所以必須要做根管治療。

日前治療時，醫生在蛀牙的牙齒挖空消毒，事後告知最好要做全瓷的牙套來保護，而一個牙套收費要18500元，原PO聽了非常吃驚，不知道這樣的價格算不算公道，「聽說還有人做金屬的，便宜但醜」。

貼文引起不少討論，「20年前就差不多12000~15000」、「你的很便宜耶，哪個地區做的？想要再省就金屬燒瓷」、「2萬內超佛，不做牙冠以後斷掉植牙，10萬等著你」、「後排的牙齒可做金屬的比較便宜」、「後面位置不必用到全瓷冠吧？」、「很大成分都是醫生的服務費，牙材本身不值錢，不關外觀做金屬就好了」、「我後面上面也蛀光，兩顆都做金屬牙，平常不特別秀根本看不到」。

還有過來人分享自己經驗，認為原PO的價格其實很便宜，「太正常了，做這個假牙材料沒健保給付」、「我做全瓷冠大概2萬2」、「我北部23000」、「高雄去年做一顆全瓷冠18000，也是咬牙做了」、「很佛，台北市報價2萬2到3萬5」、「便宜，年初剛做22000」、「我之前做一顆全瓷21000」、「超便宜，我問過都2萬起跳」。

牙醫 蛀牙

延伸閱讀

如何選擇適合長輩的口腔裝置？固定式牙橋和活動式假牙哪個好？

魔法牙醫院長潘韞珊涉助陸客違法來台 100萬元交保頻喊冤

魔法牙醫院長潘韞珊涉助陸客非法來台 北檢漏夜偵訊

魔法牙醫假看診助陸籍人士來台賣淫 執行長與2醫師送辦

相關新聞

全瓷牙套1個18500元讓他傻眼「公道嗎？」 過來人曝經驗：很便宜了

許多人都不愛看牙醫，除了怕痛以外，裝牙套、假牙恐是一大筆花費。有網友去治療牙齒，牙醫告知全瓷牙套一個要18500元，讓他聽了相當驚訝，不懂這個價錢算不算公道，有過來人直呼其實很便宜。

室友老留「最後一張衛生紙」 她不滿：若遇1情況心情會很糟

現在的房價太高，讓不少人哀號買不起，也讓租屋市場相當熱絡，但租房子除了怕遇到惡房東外，也怕遇到「雷室友」。一名女網友發文抱怨室友有個壞習慣，廁所衛生紙常常用到最後都不換新的，讓其他人很困擾，不少過來人都建議自備衛生紙最保險。

見到蒼蠅別亂打！他吐露「震撼畫面」 勾一票苦主回憶：噴出一堆蛆

天氣回暖，家中廚餘不及時處理容易有果蠅、蒼蠅等蚊蟲出現。一名網友在Dcard詢問「請問這種蒼蠅直接打爆都會爆蛆嗎」並附上常見的蒼蠅照片，貼文發布後吸引不少過來苦主回憶，有人表示「通常很大隻肚子都有一堆蛆而且會變得滿好打的，只不過我只敢用電蚊拍」

搭公車赫見3大瓶「深綠色液體」 釣出老司機解答：車子沒加會出問題

公車票價便宜、班次多，是不少人上班上課通勤的優先選擇。有網友日前搭公車時，在車上看…

全球第一！74歲台灣藝術家曬「糖果傳奇」成績 驚人身分曝光

電動遊戲「糖果傳奇」（Candy Crush Saga）於2012年推出時大獲好評，在全球擁有數百萬玩家，更是不少人心中最經典的遊戲之...

「不是都市傳說？」台灣同事飛日本鄉下常見1景象 內行曝原因

台灣人愛出國，尤其日本、南韓更是許多人的首選名單之一。日前，有網友在PTT透露，聽說台灣人會到日本各地玩，不管是生活便利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。