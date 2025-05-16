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室友老留「最後一張衛生紙」 她不滿：若遇1情況心情會很糟

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨室友常常將廁所的衛生紙用到剩下最後一張也不抽出來，更不會換新的，讓其他人上廁所時沒有衛生紙可以用。 示意圖／ingimage
原PO抱怨室友常常將廁所的衛生紙用到剩下最後一張也不抽出來，更不會換新的，讓其他人上廁所時沒有衛生紙可以用。 示意圖／ingimage

現在的房價太高，讓不少人哀號買不起，也讓租屋市場相當熱絡，但租房子除了怕遇到惡房東外，也怕遇到「雷室友」。一名女網友發文抱怨室友有個壞習慣，廁所衛生紙常常用到最後都不換新的，讓其他人很困擾，不少過來人都建議自備衛生紙最保險。

原PO在Dcard發文透露，她和3名室友同住一屋簷下，但不知道是誰常常在衛生紙用到最後一張時都不抽出來，也不放一包新的在廁所，讓後面要上廁所的人很苦惱。她說不知道是哪一個人做的，所以沒辦法當面對質。

原PO表示如果是上小號就算了，大號前沒注意到也認了，最怕就是遇到拉肚子的情況，在最後一刻衝進廁所解決後，才發現只剩下最後一張衛生紙，這種情況會讓心情非常糟，而自己就遇過3次，2次還是上大號，讓她非常不爽。

貼文一出，多數人都建議自備衛生紙，不需要跟別人一起共用，「進廁所時自備衛生紙」、「跟別人一起住，公共區域就不要放耗材，自己的耗材自己準備，供參」、「很簡單，衛生紙各用各的就好」、「以後自己拿一包去用，上完廁所就拿走」、「我們以前住宿都是自己帶自己的衛生紙去上廁所」、「自己帶自己的，然後她們要合買就說妳用自己的」、「就每次上廁所都自己帶自己的用，那張衛生紙就讓它永遠留在那邊就好」。

還有網友分享其他作法，「我們寢室是廁所衛生紙一起買一起用，就會整袋直接放廁所裡，所以不曾遇過這種事」、「我跟我室友住，我是直接網購兩箱衛生紙，直接一串掛在浴室門後，沒了直接從裡面掏一包，省去補貨的麻煩」、「我的經驗都是廁所至少備著兩包衛生紙，就不會有沒得用的問題」。

室友 衛生紙

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