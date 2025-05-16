見到蒼蠅別亂打！他吐露「震撼畫面」 勾一票苦主回憶：噴出一堆蛆

天氣回暖，家中廚餘不及時處理容易有果蠅、蒼蠅等蚊蟲出現。一名網友在Dcard發文詢問「請問這種蒼蠅直接打爆都會爆蛆嗎」，並附上常見的蒼蠅照片，勾起不少苦主回憶，有人表示「通常很大隻肚子都有一堆蛆，而且會變得滿好打的，只不過我只敢用電蚊拍」。

原PO透露家裡很常出現蒼蠅，原本以為是家中環境問題，後來發現是因為屋外有人在餵野狗、飼料灑滿地，導致到處都是蒼蠅群。因為蒼蠅真的很煩又很大隻，所以他都直接拍死，結果每次拍死都會有蛆跑出來，他崩潰表示「那個畫面真的太震驚了」。

貼文下方不少網友共鳴，「這種超恐怖，都比一般蒼蠅大超多倍」、「我之前把它用膠帶覆蓋，沒多久腹部爛掉跑出一堆蛆」、「想起小時候用殺蟲劑噴，快死掉的時候噴出一堆蛆」、「我為了電蟑螂跟這種蒼蠅特地找了電力超高的電蚊拍」、「之前拿雷射照牠結果牠噴一堆」、「以前都用羽球拍打暈，關在透明杯子裡關到死掉，沒有跑蛆出來過」。

有網友補充，「肉蠅是卵胎生的，幼蟲都直接在母體內孵化，所以把牠打爆都會爆蛆是正常的」。還有人特別提醒，蒼蠅有時候會直接在空中產下蛆並精準空投到肉上，所以建議大家離開座位前記得把食物蓋好，警告「不要以為新鮮食物就不會長蛆」。