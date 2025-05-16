快訊

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

見到蒼蠅別亂打！他吐露「震撼畫面」 勾一票苦主回憶：噴出一堆蛆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友每次把蒼蠅打死都會看到大量的蛆跑出來。 示意圖／ingimage
一名網友每次把蒼蠅打死都會看到大量的蛆跑出來。 示意圖／ingimage

天氣回暖，家中廚餘不及時處理容易有果蠅、蒼蠅等蚊蟲出現。一名網友在Dcard發文詢問「請問這種蒼蠅直接打爆都會爆蛆嗎」，並附上常見的蒼蠅照片，勾起不少苦主回憶，有人表示「通常很大隻肚子都有一堆蛆，而且會變得滿好打的，只不過我只敢用電蚊拍」。

原PO透露家裡很常出現蒼蠅，原本以為是家中環境問題，後來發現是因為屋外有人在餵野狗、飼料灑滿地，導致到處都是蒼蠅群。因為蒼蠅真的很煩又很大隻，所以他都直接拍死，結果每次拍死都會有蛆跑出來，他崩潰表示「那個畫面真的太震驚了」。

貼文下方不少網友共鳴，「這種超恐怖，都比一般蒼蠅大超多倍」、「我之前把它用膠帶覆蓋，沒多久腹部爛掉跑出一堆蛆」、「想起小時候用殺蟲劑噴，快死掉的時候噴出一堆蛆」、「我為了電蟑螂跟這種蒼蠅特地找了電力超高的電蚊拍」、「之前拿雷射照牠結果牠噴一堆」、「以前都用羽球拍打暈，關在透明杯子裡關到死掉，沒有跑蛆出來過」。

有網友補充，「肉蠅是卵胎生的，幼蟲都直接在母體內孵化，所以把牠打爆都會爆蛆是正常的」。還有人特別提醒，蒼蠅有時候會直接在空中產下蛆並精準空投到肉上，所以建議大家離開座位前記得把食物蓋好，警告「不要以為新鮮食物就不會長蛆」。

蒼蠅 長蛆

延伸閱讀

水餃都不買連鎖店了！他疑惑為何吃超商 同事無奈曝殘酷現實

登機證印神秘4碼！他遭海關超嚴安檢 筆電被測「爆裂物反應」

小姑當小三未婚懷孕！求金援生產遭拒喊「殘忍」 要大嫂送養小孩

下半年事業撥雲見日！雙魚見轉機、天秤別躺平、第一名努力定有回報

相關新聞

室友老留「最後一張衛生紙」 她不滿：若遇1情況心情會很糟

現在的房價太高，讓不少人哀號買不起，也讓租屋市場相當熱絡，但租房子除了怕遇到惡房東外，也怕遇到「雷室友」。一名女網友發文抱怨室友有個壞習慣，廁所衛生紙常常用到最後都不換新的，讓其他人很困擾，不少過來人都建議自備衛生紙最保險。

見到蒼蠅別亂打！他吐露「震撼畫面」 勾一票苦主回憶：噴出一堆蛆

天氣回暖，家中廚餘不及時處理容易有果蠅、蒼蠅等蚊蟲出現。一名網友在Dcard詢問「請問這種蒼蠅直接打爆都會爆蛆嗎」並附上常見的蒼蠅照片，貼文發布後吸引不少過來苦主回憶，有人表示「通常很大隻肚子都有一堆蛆而且會變得滿好打的，只不過我只敢用電蚊拍」

搭公車赫見3大瓶「深綠色液體」 釣出老司機解答：車子沒加會出問題

公車票價便宜、班次多，是不少人上班上課通勤的優先選擇。有網友日前搭公車時，在車上看…

全球第一！74歲台灣藝術家曬「糖果傳奇」成績 驚人身分曝光

電動遊戲「糖果傳奇」（Candy Crush Saga）於2012年推出時大獲好評，在全球擁有數百萬玩家，更是不少人心中最經典的遊戲之...

「不是都市傳說？」台灣同事飛日本鄉下常見1景象 內行曝原因

台灣人愛出國，尤其日本、南韓更是許多人的首選名單之一。日前，有網友在PTT透露，聽說台灣人會到日本各地玩，不管是生活便利...

系統當機無法行動支付…多客人沒點餐就離開 店員嘆：好像變窮鬼

買東西時你習慣付現金還是行動支付呢？一名網友發文，稱他去買飲料時，店內系統當機，導致無法提供行動支付的服務，結果很多客人沒點餐就走了，讓店員感嘆：「我們客人沒了LINE Pay好像都是大窮鬼」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。