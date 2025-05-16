搭公車赫見3大瓶「深綠色液體」 釣出老司機解答：車子沒加會出問題

公車票價便宜、班次多，是不少人上班上課通勤的優先選擇。有網友日前搭公車時，在車上看到窗邊放了3大瓶寶特瓶，裡面裝的是深綠色的液體，乍看之下還以為是蔬菜汁。照片PO網後，不少內行人秒懂這3瓶液體的功用。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，公車上有3大瓶寶特瓶放在窗戶旁邊，裡面裝了顏色如同蔬菜汁般的深綠色液體，而且都沒有裝滿，應該是有使用過。原PO不解這3瓶液體是有什麼用途，打趣地說「公車上看到這個…司機畫水彩畫的筆洗？」

不少人看了也kuso地說，「會不會是司機的膽汁？」、「筆洗才不會是這個顏色，都嘛泥巴色」、「憋尿太久尿出來都綠了」、「這是降火氣的，乘客發飆了給他來一罐」、「司機的精力湯，一天的活力全靠它」、「菠菜汁，若有歹徒無差別攻擊，司機喝了會瞬間變大力水手卜派制伏歹徒」。

有內行網友一眼就看出來是水箱精，「感覺是水箱水，車子可能有點問題，帶著備用」、「這是給公車喝，免得它過勞中暑的」、「公車的提神飲料，沒加引擎會過熱罷工」、「印象是水箱用的冷卻水精」、「老車都會放一瓶隨時可以加（水箱精）」、「原來這麼多人不知道水箱精」。

貼文也釣出曾當過公車司機的網友留言，「那個公車是老車，會漏水或蒸發水，要補水，當然要加水精，防止內燃機生鏽」。

其實當車子在爬坡或高轉速時，引擎可能會過熱，加入水箱精可提升水箱水沸點，讓引擎保持良好散熱功能。除此之外，還能防止散熱管、主副水箱等零件鏽蝕，並提供清潔與潤滑效果，延長機件壽命。網友看到公車上水箱精呈現綠色，主要是加了染料，並不是原本產品的顏色，也非變質。