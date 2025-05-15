全球第一！74歲台灣藝術家曬「糖果傳奇」成績 驚人身分曝光

電動遊戲「糖果傳奇」（Candy Crush Saga）於2012年推出時大獲好評，在全球擁有數百萬玩家，更是不少人心中最經典的遊戲之一，該遊戲會透過逐一破關的方式進行，破關數越多，排名也越靠前。近日，一名玩家在Threads透露自己已經玩到全球第一，特別的是，該名玩家竟是台灣獲獎無數的膠彩畫家陳淑嬌。

據臉書「陳淑嬌膠彩畫工作室」表示，她以前畢業時是全班第一，比賽也幾乎都是第一名，現在更是玩糖果傳奇也是全世界第一名，忍不住笑稱「我懷疑這是不是強迫症？」除了在臉書發文外，她也在Threads與大家分享，並在留言區曬出全球第一的證明。

陳淑嬌表示，自己只有剛開始玩的時候有花了幾百元，目前已經玩到一萬九千多關，一星期只會花兩小時在該遊戲上，平時只將其當作消遣。據了解，現年74歲的陳淑嬌致力推展膠彩畫，並曾獲台灣多項美術類獎，包含台陽美展連續四年首獎、107年度臺中市資深優秀美術家獎等。

消息曝光後，不少網友紛紛留言表示，「妳的個人介紹一定要放上Candy Crush世界第一，有夠蝦趴」、「Candy Crush第一名很扯誒...」、「好厲害，我玩了4年才5000多關，後面都久久打一次」、「我媽71歲，玩到1萬6千多關」。