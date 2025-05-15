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「不是都市傳說？」台灣同事飛日本鄉下常見1景象 內行曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛出國，尤其日本、南韓更是許多人的首選名單之一。圖／AI生成
台灣人愛出國，尤其日本、南韓更是許多人的首選名單之一。圖／AI生成

台灣人愛出國，尤其日本、南韓更是許多人的首選名單之一。日前，有網友在PTT透露，聽說台灣人會到日本各地玩，不管是生活便利的都市，還是步調較慢的鄉下都可以看見台灣遊客，讓他不禁好奇「台灣人真的連日本鄉下都攻佔了？」

原PO以「在日本鄉下都能遇到台灣人是都市傳說嗎？」為題表示，最近同事指出台灣人在日本無處不在，連比較鄉下地區的秋田或島根都絕對能碰到台灣遊客，忍不住感嘆「台灣人真的連日本鄉下都攻佔了？」

文章底下，許多網友分享過去出國的經驗，「你以為的鄉下台灣人都找得到」、「日本鄉下的觀光客確實台灣人占比高」、「我在十和田湖的路邊遇到台灣阿姨賣蘋果」、「我覺得是真的，你光是去東北就有感覺了，觀光客多數大概剩台灣人與歐美人」、「竹田城都有台灣人開民宿了」、「我之前在茨城的鄉下路邊遇過」。

對此，有內行人分析日本鄉下常見到台灣人的原因，「要多虧虎航，開一堆鄉下航點」、「都虎航帶過來的，不然台灣人除了京阪神、東京、名古屋就沒了」、「要不要看一下虎航的航線，應該沒有別的國家會飛日本這麼多機場的吧」、「是真的，有些就不喜歡去大城市」。

PTT 台灣人 日本 虎航 觀光客

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