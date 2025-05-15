快訊

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

行政院前發言人陳宗彥涉性招待案今判無罪 酒店業者均緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

系統當機無法行動支付…多客人沒點餐就離開 店員嘆：好像變窮鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去買飲料時店內系統當機，無法提供行動支付的服務，很多客人沒點餐就走了。示意圖／ingimage
一名網友去買飲料時店內系統當機，無法提供行動支付的服務，很多客人沒點餐就走了。示意圖／ingimage

買東西時你習慣付現金還是行動支付呢？一名網友發文，稱他去買飲料時，店內系統當機，導致無法提供行動支付的服務，結果很多客人沒點餐就走了，讓店員感嘆：「我們客人沒了LINE Pay好像都是大窮鬼」。

一名網友在Threads發文，表示他去買飲料，到店內時發現店家的系統當機，無論是LINE Pay還是全支付都無法使用，許多客人沒點餐直接離開，店員只能無奈感嘆，現在的客人少了LINE Pay都好像是「大窮鬼」，讓原PO疑惑，現在的人真的都不帶現金出門嗎？像他本身手機有內建悠遊卡功能，否則他也會跟其他客人一樣離開。

此文一出，不少網友坦言不愛用現金，也指出行動支付的方便，「我甚至不愛帶錢包」、「線上支付在城市真的很方便」、「現在真的很少用現金，出門有手機LINE Pay、Apple Pay非常方便」、「大多數不用現金支付，中午用餐更是拎個手機就離開辦公室」、「只帶手機就出門的我，遇上沒電子支付的真的會跳過」、「我超不愛帶現金在身上的，有電子支付馬上加分」。

但也有網友較喜好用現金支付，「我還是都用現金比較多，帶現金比較有安全感」、「還是喜歡用現金」、「我都帶現金出門，比較有安全感」、「我都用現金，除非金額太大筆」、「還是帶現鈔比較好」、「我都帶錢包，太怕詐騙」。

也有網友分享行動支付的優勢，「刷卡能賺回饋，現金支付什麼都沒有，店家有本事就推出現金支付優惠」、「現在買東西能電子支付就電子支付了，刷卡方便有回饋之外也不會產生一堆零錢」、「不想拿到一堆零錢」、「電子支付記帳超方便啊，還不用擔心現金不夠」。

LINE Pay 消費 行動支付

延伸閱讀

老公換新公司...年輕女助理「想借感情」 她見LINE對話震驚：好主動

被道謝為何不說「不客氣」？他疑惑台人總回2字 一票人坦言：會彆扭

蝦皮賣家分享「賺錢秘訣」 內行曝一動作：真的要做到才會賺

豆漿該喝冰的還是熱的？他微波加熱引同事側目 網掀三派論戰

相關新聞

系統當機無法行動支付…多客人沒點餐就離開 店員嘆：好像變窮鬼

買東西時你習慣付現金還是行動支付呢？一名網友發文，稱他去買飲料時，店內系統當機，導致無法提供行動支付的服務，結果很多客人沒點餐就走了，讓店員感嘆：「我們客人沒了LINE Pay好像都是大窮鬼」。

豆漿該喝冰的還是熱的？他微波加熱引同事側目 網掀三派論戰

豆漿該喝冰的還是熱的呢？一名男網友發文，稱他一直以來早餐都配熱豆漿，有次加熱豆漿時，同事質疑現在那麼熱，豆漿就是要喝冰的，讓原PO感到錯愕，詢問網友：「喝熱豆漿有這麼冷門嗎？」。

生2胎、每年遊日2次！他分析竹科家庭標配 眾人傻眼：對工程師有誤會

竹科家庭通常給人衣食無憂的印象。一名網友發文，分享竹科工程師家庭的「標配」，至少生2個孩子、2台車、小孩請家教或補習、每年去日本兩次等，引起不少網友質疑：「是不是對竹科工程師有什麼誤會？」。

被道謝為何不說「不客氣」？他疑惑台人總回2字 一票人坦言：會彆扭

面對熟人對你道謝，要如何回應才顯得有禮貌呢？一名網友發文，很好奇台灣人為何在面對他人的道謝時，總是習慣回應「不會」，而不是「不客氣」呢？對此，有網友認為講不會較沒距離感，也有網友推測是從台語直翻而來的。

蝦皮賣家分享「賺錢秘訣」 內行曝一動作：真的要做到才會賺

現在電商平台方便，許多人都喜歡網購，賣家也得以有賺大錢的機會。日前有位網友表示，她經營蝦皮商場，一開始每個月只有10幾筆訂單，到現在一年營收有百萬，讓她感覺到「存第一桶金的快樂」，她分享經驗談，引來許多網友熱議，有網友指出「真的要下廣告，才會增加曝光，穩定賺錢」。

台日差很大！為何生魚片台灣人愛鮭魚多於鮪魚？老饕曝原因：美味有價差

生魚片在許多國家都相當受歡迎，不過有網友觀察，台灣人偏好鮭魚生魚片，日本人則是以鮪魚為主，好奇造成差異的原因，文章曝光，有內行就指出，「鮪魚等級差異太大」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。