系統當機無法行動支付…多客人沒點餐就離開 店員嘆：好像變窮鬼

買東西時你習慣付現金還是行動支付呢？一名網友發文，稱他去買飲料時，店內系統當機，導致無法提供行動支付的服務，結果很多客人沒點餐就走了，讓店員感嘆：「我們客人沒了LINE Pay好像都是大窮鬼」。

一名網友在Threads發文，表示他去買飲料，到店內時發現店家的系統當機，無論是LINE Pay還是全支付都無法使用，許多客人沒點餐直接離開，店員只能無奈感嘆，現在的客人少了LINE Pay都好像是「大窮鬼」，讓原PO疑惑，現在的人真的都不帶現金出門嗎？像他本身手機有內建悠遊卡功能，否則他也會跟其他客人一樣離開。

此文一出，不少網友坦言不愛用現金，也指出行動支付的方便，「我甚至不愛帶錢包」、「線上支付在城市真的很方便」、「現在真的很少用現金，出門有手機LINE Pay、Apple Pay非常方便」、「大多數不用現金支付，中午用餐更是拎個手機就離開辦公室」、「只帶手機就出門的我，遇上沒電子支付的真的會跳過」、「我超不愛帶現金在身上的，有電子支付馬上加分」。

但也有網友較喜好用現金支付，「我還是都用現金比較多，帶現金比較有安全感」、「還是喜歡用現金」、「我都帶現金出門，比較有安全感」、「我都用現金，除非金額太大筆」、「還是帶現鈔比較好」、「我都帶錢包，太怕詐騙」。

也有網友分享行動支付的優勢，「刷卡能賺回饋，現金支付什麼都沒有，店家有本事就推出現金支付優惠」、「現在買東西能電子支付就電子支付了，刷卡方便有回饋之外也不會產生一堆零錢」、「不想拿到一堆零錢」、「電子支付記帳超方便啊，還不用擔心現金不夠」。