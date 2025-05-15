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豆漿該喝冰的還是熱的？他微波加熱引同事側目 網掀三派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友因喝「熱豆漿」引起同事討論。示意圖／ingimage
一名男網友因喝「熱豆漿」引起同事討論。示意圖／ingimage

豆漿該喝冰的還是熱的呢？一名男網友發文，稱他一直以來早餐都配熱豆漿，有次加熱豆漿時，同事質疑現在那麼熱，豆漿就是要喝冰的，讓原PO感到錯愕，詢問網友：「喝熱豆漿有這麼冷門嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他從小到大都習慣喝熱豆漿配早餐，近日他在超商買豆漿，打算微波加熱後飲用，同事看到後對原PO喝熱豆漿感到很震驚，認為豆漿就應該「喝冰的」，尤其現在天氣很熱，喝冰的才舒服。原PO當下很錯愕，好奇喝豆漿是否很冷門，對此詢問網友的意見。

此文一出，有一派網友支持喝冰豆漿，「一定要冰的，當飲料喝」、「無法想像有人喜歡喝熱豆漿」、「豆漿一定要喝冰的+1」、「喝冰的才爽啊，熱豆漿有股豆味我不行」、「喝熱的真的不怕中暑嗎」、「當然要喝冰的才爽啊，只有湯類喝熱的」。

熱豆漿派網友則護航，「早餐店都點熱豆漿」、「大一整學期每天都在宿舍早餐店點熱豆漿，熱豆漿好喝」、「推，喝熱的比較不會脹氣」、「我都喝熱的，加熱派」、「熱的+1，我還喜歡喝鹹豆漿」、「我也是，感覺長大後就不喜歡喝冰的東西了」。

更有第三派網友表態喜歡喝「常溫」的豆漿，「我喜歡喝常溫，牛奶也是」、「至少要溫的，喝冰的會狂拉肚子」、「都喝溫豆漿，純粹不愛喝冰的」、「我都請店員幫我微波到去冰，偶爾會變溫的，很大原因是因為現在的我不喜歡喝冰的」。

早餐店 豆漿

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