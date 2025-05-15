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生2胎、每年遊日2次！他分析竹科家庭標配 眾人傻眼：對工程師有誤會

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享竹科工程師家庭的「標配」。 聯合報系資料照
一名網友分享竹科工程師家庭的「標配」。 聯合報系資料照

竹科家庭通常給人衣食無憂的印象。一名網友發文，分享竹科工程師家庭的「標配」，例如至少生兩個孩子、兩台車、小孩請家教或補習、每年去日本兩次等，卻引起不少網友質疑：「是不是對竹科工程師有什麼誤會？」

一名網友在Threads發文，透露竹科工程師應該有的家庭「標配」，包括家庭成員要有個全職顧家太太，至少生兩個小孩、兩台車、小孩要雙語私幼、上實驗中小學或蛋黃區的公立學校，平時要請家教。生活娛樂方面，平時一定要去好市多（Costco）採買、每個月跨縣市旅遊、每年去日本兩次，女兒要上音樂舞蹈才藝班、兒子則要上奧數或運動才藝班。

此文一出，不少網友反駁原PO，認為這些條件至少要主管以上，「這些在竹科都已經是PR90以上的人了，園區更多的是中小廠工程師、薪水頂多百來萬的雙薪家庭」、「抱歉你的工程師應該只有主管以上的喔，不要以偏概全」、「你是不是對竹科工程師有什麼誤會？文中所說的工程師，應該是高階主管比較有可能這樣的生活」、「你眼裡的工程師是不是都是副總級的」。

也有網友透露竹科的生活開銷真的很貴，「我是真的問過竹北做親子鑑定的檢驗所，超貴，我上台北三軍總醫院才1萬4千多，換成新竹起碼都要2萬多」、「竹北三房雙車位都要2800（萬）起跳」、「這裡的消費力真的驚人，家長繳才藝班費用，一次幾萬不手軟的」、「除了房子貴，公司如果沒發股票，物價更貴」。

也有網友分享親身經驗，反駁原PO說法，「老公在竹科工作快20年，生兩個，住竹北，兩台機車，光陽many」、「我看到年輕30初的竹科工程師都是住竹南頭份，不生小孩，養貓這樣」、「我爸就是竹科工程師，我家媽媽是主婦、2孩、只有新竹郊區一棟透天房、兩台車，但都是普通日產車」。

工程師 竹北 竹科

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