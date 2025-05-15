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被道謝為何不說「不客氣」？他疑惑台人總回2字 一票人坦言：會彆扭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇台灣人為何在面對他人的道謝時，總是習慣回應「不會」。示意圖／ingimage
一名網友好奇台灣人為何在面對他人的道謝時，總是習慣回應「不會」。示意圖／ingimage

面對熟人對你道謝，要如何回應才顯得有禮貌呢？一名網友發文，很好奇台灣人為何在面對他人的道謝時，總是習慣回應「不會」，而不是「不客氣」呢？對此，有網友認為講「不會」較沒距離感，也有網友推測是從台語直翻而來的。

一名網友在Threads發文，表示他發現台人回應「謝謝」的方式很奇怪，明明可以說「不客氣」，但許多人總是回應「不會」，他也不知道這麼回答的用意是什麼，雖然他本人也習慣說不會，因為不知為何，回應不客氣會很顯得很彆扭。

此文一出，不少網友認為說「不會」較為謙虛，表達小事不足道謝的意思，「個人的感覺是，不客氣是你接受了他的道謝，不會是你覺得這小意思沒必要謝」、「感謝別人時，通常是對方花了一些力氣幫你完成了某件事，所以對方收到感謝時，也禮貌的回説這不會花我多少力氣，算是舉手之勞，不足掛齒」。

也有網友推測是從台語直翻的，「就是台語的『袂』來的」、「不會（台語的袂）感覺跟中國的沒事兒比較像，直接否定對方，覺得不需要道謝」、「台語的不會，通常接在謝謝後面，意思是不用謝、不用多禮，因為跟國語的不會發音沒差多少，禮數不變，音節跟不客氣比還短一位，就直接挪用了」、「台語就習慣說賣啦賣啦」。

也有網友認為說「不客氣」較為疏離，對熟人更傾向講「不會」，「我用不客氣都只有對方的地位比我高的時候，一般朋友什麼都用不會，用不客氣過於禮貌感覺很疏遠欸」、「認識的講不會，不認識的講不客氣」、「不會感覺比較溫柔，不客氣好像有點距離感」、「不客氣聽起來比較有姿態的感覺，不會感覺隨和一點」。

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