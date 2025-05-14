蝦皮賣家分享「賺錢秘訣」 內行曝一動作：真的要做到才會賺

現在電商平台方便，許多人都喜歡網購，賣家也得以有賺大錢的機會。日前有位網友表示，她經營蝦皮商場，一開始每個月只有10幾筆訂單，到現在一年營收有百萬，讓她感覺到「存第一桶金的快樂」，她分享經驗談，引來許多網友熱議，有網友指出「真的要下廣告，才會增加曝光，穩定賺錢」。

一名女網友在Dcard發文表示，她一開始在蝦皮創業，一個月只有10幾筆訂單，到後來開始一年營收有百萬等級，讓她順利存到一桶金，也體會到物質享受的快樂。原PO分享創業經驗，指出「現在電商的通病是：客人都只愛買現貨，看到要預購就不買了，導致不得不庫存現貨，初期要賣出去真的超難，也卡住我不少貸款，資金差點運轉不過來倒店」。

不過她表示「後來我靠代理商朋友的建議去調整，開始有起色，也用盈餘找了專業的投放廣告，每個月固定花一點金額在廣告上，訂單穩定成長」，原PO總結「在蝦皮創業，存到第一桶金真的不難，不能說短期就能順利存到，但真的聽專業人士的話，可能一切有轉機」。

文章曝光後，有過來人直言「身為一個月營收破百萬的賣家想叮嚀一下大家，也許原PO是真心的分享，但真的大部分文章要教你賺錢的都是假的，我靠這個賺錢，怎麼可能告訴大家來增加自己的競爭對手呢？讓一堆人來分我這塊餅？ 除非她自己做得很差，要轉換賺錢方式，改以老師的身分教學新手賺錢，收學費或是要你跟她批貨來抽成，自己要多做功課」。

還有網友回應「真的要下廣告才行，賣場曝光穩定，訂單才穩定」、「其實從去年11月開始，不知道是不是蝦皮修改了商品曝光方式，遇到檔期流量都不會變高，我是長期參加免運方案的會員，但蝦皮根本沒有認真在曝光專案會員的商品，有曝光的幾乎都是開隔日到貨，代表其他商品被變相減少曝光」、「囤貨來賣有好有壞，壞處就是家裡會擺一堆貨物」、「買家會想要現貨，賣家會不想要庫存」。