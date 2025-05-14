快訊

陳大天閃兵公開鞠躬致歉 隱瞞公司和家人「他們都不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

蝦皮賣家分享「賺錢秘訣」 內行曝一動作：真的要做到才會賺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享用電商累積賺到百萬元的方法，多數人認為還是要「下廣告」。示意圖／ingimage
一名網友分享用電商累積賺到百萬元的方法，多數人認為還是要「下廣告」。示意圖／ingimage

現在電商平台方便，許多人都喜歡網購，賣家也得以有賺大錢的機會。日前有位網友表示，她經營蝦皮商場，一開始每個月只有10幾筆訂單，到現在一年營收有百萬，讓她感覺到「存第一桶金的快樂」，她分享經驗談，引來許多網友熱議，有網友指出「真的要下廣告，才會增加曝光，穩定賺錢」。

一名女網友在Dcard發文表示，她一開始在蝦皮創業，一個月只有10幾筆訂單，到後來開始一年營收有百萬等級，讓她順利存到一桶金，也體會到物質享受的快樂。原PO分享創業經驗，指出「現在電商的通病是：客人都只愛買現貨，看到要預購就不買了，導致不得不庫存現貨，初期要賣出去真的超難，也卡住我不少貸款，資金差點運轉不過來倒店」。

不過她表示「後來我靠代理商朋友的建議去調整，開始有起色，也用盈餘找了專業的投放廣告，每個月固定花一點金額在廣告上，訂單穩定成長」，原PO總結「在蝦皮創業，存到第一桶金真的不難，不能說短期就能順利存到，但真的聽專業人士的話，可能一切有轉機」。

文章曝光後，有過來人直言「身為一個月營收破百萬的賣家想叮嚀一下大家，也許原PO是真心的分享，但真的大部分文章要教你賺錢的都是假的，我靠這個賺錢，怎麼可能告訴大家來增加自己的競爭對手呢？讓一堆人來分我這塊餅？ 除非她自己做得很差，要轉換賺錢方式，改以老師的身分教學新手賺錢，收學費或是要你跟她批貨來抽成，自己要多做功課」。

還有網友回應「真的要下廣告才行，賣場曝光穩定，訂單才穩定」、「其實從去年11月開始，不知道是不是蝦皮修改了商品曝光方式，遇到檔期流量都不會變高，我是長期參加免運方案的會員，但蝦皮根本沒有認真在曝光專案會員的商品，有曝光的幾乎都是開隔日到貨，代表其他商品被變相減少曝光」、「囤貨來賣有好有壞，壞處就是家裡會擺一堆貨物」、「買家會想要現貨，賣家會不想要庫存」。

創業 廣告 電商

延伸閱讀

好欺負？她沒坐博愛座卻被要求讓座 網轟：柿子挑軟的捏

台日差很大！為何生魚片台灣人愛鮭魚多於鮪魚？老饕曝原因：美味有價差

專挑身材好的！日男偷拍400部男童裸體片遭逮 5年獲利數十萬

她要2次電話都遭男方拒絕 朋友跑來炫耀：妳追的男生在追我

相關新聞

蝦皮賣家分享「賺錢秘訣」 內行曝一動作：真的要做到才會賺

現在電商平台方便，許多人都喜歡網購，賣家也得以有賺大錢的機會。日前有位網友表示，她經營蝦皮商場，一開始每個月只有10幾筆訂單，到現在一年營收有百萬，讓她感覺到「存第一桶金的快樂」，她分享經驗談，引來許多網友熱議，有網友指出「真的要下廣告，才會增加曝光，穩定賺錢」。

台日差很大！為何生魚片台灣人愛鮭魚多於鮪魚？老饕曝原因：美味有價差

生魚片在許多國家都相當受歡迎，不過有網友觀察，台灣人偏好鮭魚生魚片，日本人則是以鮪魚為主，好奇造成差異的原因，文章曝光，有內行就指出，「鮪魚等級差異太大」。

被下禁酒令…父哀求喝完最後一瓶 全家見「巨大高粱」傻眼：根本老狐狸

金門高粱是台灣知名的烈酒，受到許多人喜愛。一名網友分享，家父因為不小心喝太多高粱酒在客廳吐了一地，因此被媽媽下達「禁酒令」。事後爸爸哀求希望可以喝完人生最後一瓶「限量版」高粱酒，媽媽也心軟答應。沒想到爸爸訂購的酒送到家後，發現是一支「巨人版金門高粱」，讓全家傻眼，覺得被擺了一道。

為何綠燈不設秒數？駕駛怨急煞有夠煩 網一面倒：更容易車禍

綠燈設倒數秒數對駕駛會產生什麼影響呢？一名男網友表示自己騎車開車多年，每次遇到黃燈都要急煞，讓他感到很煩燥，質疑為何綠燈不設秒數。對此，多數人認為加設秒數更容易發生車禍，交通部研究所也做過研究，發現若加設倒數，綠燈剩餘時間會使駕駛人加速通過路口，產生速差，的確更容易發生追撞。

要吵架嗎？台灣人說話句型讓他直言很煩：明明可以直說

溝通時，你最討厭聽到對方說什麼話呢？一名網友發現台灣人說話喜歡用「反問句」，明明可以直接說出想表達的意思，卻用疑問句來反問，讓他感到很疑惑，因此詢問網友，「台灣有些人為什麼習慣性反問呢？」

勞動節改全國放假！他崩潰喊「小確幸沒了」 慘遭怒轟：很自私

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增4天國定假日，其中勞動節也擴大為全國放假。對此，一名網友崩潰直言「本來可以去休息約會，結果全國放假變成要顧小孩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。