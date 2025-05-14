台日差很大！為何生魚片台灣人愛鮭魚多於鮪魚？老饕曝原因：美味有價差

生魚片在許多國家都相當受歡迎，不過有網友觀察，台灣人偏好鮭魚生魚片，日本人則是以鮪魚為主，好奇造成差異的原因，文章曝光，有內行就指出，「鮪魚等級差異太大」。

該名網友在PTT上以「為何台灣人偏愛鮭魚不愛鮪魚？」為題發文，他發現身邊多數人吃生魚片都挑鮭魚吃，鮪魚則比較少人吃，反觀日本人是吃鮪魚居多，鮭魚比較少，讓他好奇「為何台灣人偏愛鮭魚而不是鮪魚」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「日本人是本來就在吃鮪魚，鮭魚是後來的」、「不過論鮮味，鮪魚真的屌打鮭魚」、「吃過日本鮪魚就知道，台灣鮪魚為什麼沒人吃」。另外，也有鮭魚派網友表示，「鮭魚顏色好看女生小孩喜歡」、「鮭魚便宜好吃沒腥味，不太敢吃生魚或是海鮮的人都能接受」、「鮭魚養殖的很肥，穩吃啊」。

還有內行解釋主要是因為鮪魚品質差異較大，「油就是好吃，鮪魚油的部分太貴」、「鮪魚等級差太多，平價的都比較次級」、「鮭魚便宜的就好吃，好吃的鮪魚貴」、「鮭魚不容易踩雷，鮪魚上下限太大」、「低價位是鮭魚>鮪魚，中高價位鮪魚就超車了」。