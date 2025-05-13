被下禁酒令…父哀求喝完最後一瓶 全家見「巨大高粱」傻眼：根本老狐狸

金門高粱是台灣知名的烈酒，受到許多人喜愛。一名網友分享，家父因為不小心喝太多高粱酒在客廳吐了一地，因此被媽媽下達「禁酒令」。事後爸爸哀求希望可以喝完人生最後一瓶「限量版」高粱酒，媽媽也心軟答應。沒想到爸爸訂購的酒送到家後，發現是一支「巨人版金門高粱」，讓全家傻眼，覺得被擺了一道。

原PO在Threads發文，指出爸爸上禮拜晚間吃消夜配高粱酒，不小心喝多了吐在客廳，由於不是第一次發生，因此隔天就被媽媽下達禁酒令。隨後原PO聽到爸爸求情，希望媽媽可以讓他喝完人生最後一瓶高粱，理由是最近才剛下訂一個限量版的高梁酒，非常想喝，最終媽媽也核准了。

原PO表示，日前訂購的高粱酒送到家中，一開箱全家人都傻了，「被這老狐狸擺了一道」。從原PO附上的照片可以看到，根本是「巨人版的金門高粱」，容量高達5100毫升，足足比一般瓶裝高粱大好幾倍。貼文一出，有網友敲碗哪裡買得到這款酒，原PO表示該瓶5公升高粱要預訂，且酒瓶裡含有金箔，售價近1萬元。

不少網友看完笑稱「買這瓶會喝死欸」、「這是什麼同歸於盡的酒」、「懂喝欸！最新出的5.1公升白金龍『傳家聚寶龍』金箔版9800元」、「看過本尊真的很大瓶」、「你家暫時也不用買料理米酒了，煮飯要用米酒的時候就加這個」。

根據報導，這款5.1公升金門高粱酒「傳家聚寶龍」（金箔版），是由金門酒廠與黑松公司聯手限量推出，由首席調酒師特選世界金獎等級酒體，融入奢華金箔，並附贈專屬實松木展台，建議售價9,800元。「傳家聚寶龍」容量足足是經典750毫升白金龍的6.8倍，象徵「一瓶帶你一路發」，每一個超大酒瓶，皆由玻璃匠人手工吹製，搭配專屬實松木展台，不僅展現尊貴氣勢，也大幅提升收藏價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康