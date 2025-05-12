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為何綠燈不設秒數？駕駛怨急煞有夠煩 網一面倒：更容易車禍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友質疑為何綠燈不設秒數。聯合報系資料照片／記者王勇超攝影
一名男網友質疑為何綠燈不設秒數。聯合報系資料照片／記者王勇超攝影

綠燈設倒數秒數對駕駛會產生什麼影響呢？一名男網友表示自己騎車開車多年，每次遇到黃燈都要急煞，讓他感到很煩燥，質疑為何綠燈不設秒數。對此，多數人認為加設秒數更容易發生車禍，交通部研究所也做過研究，發現若加設倒數，綠燈剩餘時間會使駕駛人加速通過路口，產生速差，的確更容易發生追撞。

原PO在Dcard發文，透露自己開車騎車有段時間了，每次經過路口遇到黃燈時，都要衝刺或急煞，讓他直言「有夠煩」，於是質疑為何綠燈不設倒數秒數，對此詢問其他網友的意見。

此文一出，不少人認為綠燈加裝倒數秒數反而更危險，「綠燈數秒感覺更容易發生車禍，看到剩幾秒趕快拚加速，然後意外就發生了」、「會有一堆人壓秒衝線，而且很可能從很遠的地方開始加速飆車」、「我覺得綠燈數秒有人會提前停，然後就追撞了」。

但也有網友支持原PO的想法，「支持秒數，不然很怕過到一半突然紅燈，尤其是走路過斑馬線，實在很危險」、「我也想過一樣的問題，支持綠燈數秒」、「真的，上班會經過一個路口，每次要過時都變黃燈，因為我是屬於不敢闖黃燈的，覺得很恐怖」、「我覺得可以改快速閃爍」。

交通部運輸研究所做過此類研究，研究發現綠燈剩一秒時，多數駕駛會選擇減速並停止，但剩下兩秒，多數駕駛會加速通過路口，顯示停行決策不一。車隊速度不一致時，會產生速差，更容易發生追撞，駕駛人面對綠燈倒數數字之判斷力因人而異，於交通安全之維護風險較高。

機車族 紅綠燈

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