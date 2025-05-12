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要吵架嗎？台灣人說話句型讓他直言很煩：明明可以直說

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現台灣人說話喜歡用「反問句」，聽久了會讓人煩躁。示意圖/ingimage
一名網友發現台灣人說話喜歡用「反問句」，聽久了會讓人煩躁。示意圖/ingimage

溝通時，你最討厭聽到對方說什麼話呢？一名網友發現台灣人說話喜歡用「反問句」，明明可以直接說出想表達的意思，卻用疑問句來反問，讓他感到很疑惑，因此詢問網友，「台灣有些人為什麼習慣性反問呢？」

這名網友在PTT發文，表示他觀察到許多台灣人說話習慣用反問句，例如「我不知道」說成「我怎麼會知道？」、「我之前講過了」說成「這不是講過了嗎？」、「請你把東西收好」說成「你不能把東西收好嗎？」

原PO坦言，此類言論聽久了很煩，明明可以直接說出想說的內容，卻要用反問的方式。他說自己從講英文的環境回到說中文的地方後，感到很不習慣，本來以為這是男生在當兵後，把軍中的習慣帶出來，但後來發現許多女生也喜歡這樣說話，因此好奇詢問網友的意見。

此文一出，不少人認為用反問句有指責、吵架甚至甩鍋的意涵，「反問感覺就是有點不耐煩了吧」、「用反問比較有指責的味道」、「每一句都在反問的，就是在找碴而已」、「沒事找個架吵啊」、「要讓對方自我反省的用法，通常用在上對下」、「把問題甩鍋到對方啊，不然答不出來會很尷尬」、「就是想把鍋往外推的心態」。

也有網友分享其他的反問句，「怪我囉」、「不然呢」、「我就不能說錯一句話」、「是又怎樣」、「你懂我的意思嗎」、「自己作業自己做好嗎」、「難道你們沒有手機嗎」、「我是誰你們不知道嗎」、「為什麼不找找自己問題」。

台灣人

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