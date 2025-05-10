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勞動節改全國放假！他崩潰喊「小確幸沒了」 慘遭怒轟：很自私

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院三讀「紀念日及節日實施條例」修正案，不僅新增四天國定假日，五一勞動節也改為全國統一放假，讓不少勞工都相當開心。資料照，記者劉學聖／攝影
立法院三讀「紀念日及節日實施條例」修正案，不僅新增四天國定假日，五一勞動節也改為全國統一放假，讓不少勞工都相當開心。資料照，記者劉學聖／攝影

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增4天國定假日，其中勞動節也擴大為全國放假。對此，一名網友崩潰直言「本來可以去休息約會，結果全國放假變成要顧小孩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「慟！勞動節放假讓爸媽沒有小確幸了」為題，指出5月1日勞動節本來可以把小孩丟給老師顧，爸爸媽媽就可以去休息約會，現在改成全國放假，讓他崩潰直言「變成我要顧小孩！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「那幹麻生？不用生就永遠不用顧小孩」、「不想顧小孩就不要生啊」、「自私耶，老師就不用顧小孩喔？」、「決定生就負責啊，不想顧生三小」、「平常小孩上學，可以請假去小確幸啊」、「我寧願帶小孩一起出去玩，是有多討厭自己的小孩？」。

不過，也有部分網友留言緩頰，指出「不是怕帶小孩，是在平凡中有一點點不一樣，51之前可以做得事情很多，像是跑一下區公所、去餐廳吃飯還有平日午餐價，就一點點的小確幸而已」、「主要是唯一一天，可以不用請假去公家機關處理事情的日子沒了」。

勞動節 國定假日 小確幸 立法院 約會

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