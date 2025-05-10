大罷免成功「5天假會收回」？綠營1關鍵動作 網友答案一面倒

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增4天國定假日，包括教師節、台灣光復節、行憲紀念日和小年夜，而勞動節也擴大為全國放假。對此，一名網友好奇「如果大罷免大成功，5天假是不是會被收回？」，貼文出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「如果大罷免大成功，5天假是不是會被收回？」為題，指出目前自己正待業中，但看到大家可以多放5天假，也是非常快樂，但他發現民進黨全數投下反對票，擔心大罷免萬一成功，這5天假未來恐會被收回。

貼文一出後，多數網友都認同原PO意見，紛紛表示「你沒看到全票反對嗎？笑死」、「全黨反對耶，你覺得呢」、「會，因為民進黨都投反對票，態度明顯」、「只有228會留著，剩下日子都給我去上班」、「民進黨反對的都會被收回」、「你看看七天假誰砍的」、「大罷免就是要把假砍回來呀」。