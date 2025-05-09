當心旅程泡湯！地勤曝在機場等行李別做1事：恐會受傷

相信不少人出國旅行都有相同的經驗，就是在機場等候領取行李時，為了想快點拿到行李，會越來越靠近轉盤，但這樣很容易造成意外發生。地勤兼部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」在臉書粉專發文提醒大家，注意地上的黃色警戒線，以免還沒拿到行李就先受傷。

部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」發文表示，不論出國或回國，許多乘客在等行李時，都會不自覺地靠近轉盤，但其實地上有劃設黃色警戒線，多數人都沒注意到，而這條警戒線並不是裝飾用，其用意是為了提醒旅客不要太靠近轉盤。

「克米&莉雅 x Fun飛之旅」解釋，如果行李一多，有時會在轉盤上被擠壓、碰撞而掉落，如果站得太近，就可能被砸到或絆倒，「輕則受傷，重則整趟旅程都得打上休止符」，因此提醒大家幾項要點：「領行李時請保持適當距離」、「留在黃線外等待行李靠近」、「注意地上標示與周遭環境」、「看清楚再彎腰拿取，避免絆倒」、「注意身旁是否有小孩或長輩同行」、「若需要幫忙，地勤人員都在附近」。

貼文也引起討論，「謝謝提醒，領行李時還是要多加注意安全」、「其實這種事情真的可以避免的」、「我真的很討厭喜歡站在黃線裡等行李的人，這樣是能快多少？」、「不管是不是在拿行李，真的都要看路」。