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跟沖繩一樣！去年1城市最多台灣人造訪 一票人點頭：很多講台語的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看到南韓媒體報導，2024年台灣人是造訪釜山最多的外國人。示意圖／AI生成
原PO看到南韓媒體報導，2024年台灣人是造訪釜山最多的外國人。示意圖／AI生成

新冠疫情後台灣人瘋出國，而當中日本是最多人造訪的國家，不過有網友看到南韓媒體報導，去（2024）年到釜山的外國遊客裡，台灣人數位居第一。貼文一出引起熱議，有人笑說「跟沖繩一樣，感覺台灣人比日本人多」，不少到過釜山的網友也大推值得一去。

這名網友在臉書「好想去韓國，好康踩雷不藏私」發文，他看到南韓媒體MBC報導，新聞指出台灣是2024年造訪釜山外國遊客人數中No.1的國家，忍不住驚呼「我都覺得現在釜山的台灣人比首爾還多了！」

貼文讓不少去過的人很有共鳴，「去吃飯都是台灣人，點餐還會互相幫忙」、「真的，我在西面也遇到台灣人熱心跟我說哪裡有好吃的炸雞」、「路上一堆講台語的」、「第一次去釜山，真的有種錯覺：路上遇到的台灣人比在地人還多」、「釜山真的到處都是台灣人…哈哈哈，一起幫忙拍照」、「我去年11月也貢獻一次，搭地鐵、汗蒸幕、南浦洞遇到好多台灣人，還教她們怎麼搭地鐵」、「整間早餐店都是國語和台語，飯店5桌有3桌台灣人」。

其他網友也大推釜山，「我比較喜歡釜山，海雲台跟廣安里可以待很久」、「因為釜山pass（Visit Busan Pass，釜山通行證）吧」、「釜山機票跟住宿便宜啊」、「釜山真的很適合親子慢遊」、「釜山真的很吸引我，畢竟我不是女生，只有逛街那種行程我比較沒興趣，釜山有山有海，風景真的棒」、「釜山比首爾適合渡假啊」、「韓國唯一想去的地方」。

出國旅遊 南韓 沖繩

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