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出國讀書常被酸？她聽「這句話」秒氣炸 網一面倒不挺：照樣洗進哈佛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友坦言，有許多人經常酸留學生「美國名校有錢就能唸」，讓她非常不開心。示意圖／ingimage
一名女網友坦言，有許多人經常酸留學生「美國名校有錢就能唸」，讓她非常不開心。示意圖／ingimage

不少人認為能夠出國唸書的學生，家境應該都不錯，才得以扛住學費與生活開銷的壓力。對此，一名女網友在Dcard指出，有許多人經常藉此大酸「美國名校有錢就能唸」，讓她非常不開心，不解大家為何會有這種錯誤認知，忍不住開嗆「不要再安慰自己只是沒錢所以唸不到」。

原PO表示，每次只要看到有網友分享自己考上美國名校，有其他人在留言區酸「有錢就能唸」時，都會讓她當下心情變得很差。她坦言，就算某些學生家裡有錢，也不代表一定可以申請上頂尖學校。

原PO指出，她承認到美國讀書確實要有錢，但不能認為全部的名校學生都是靠花錢入學，「那種人根本鳳毛麟角，你我都不可能」。此外，她認為美國頂尖學士學位的申請難度比台灣頂大高，甚至要接近滿分的GPA（成績平均績點）、SAT（學術水準測驗考試）、雅斯、托福考試以及課外活動。

原PO說明，有不少學生就算分數再高，也可能被常春藤聯盟刷掉，強調美國名校不只靠錢就能進，還注重學生的成績、語言能力與個人特質，怒嗆「不要再安慰自己只是沒錢所以唸不到」。

貼文底下，一票人不認同原PO的想法，「還是要有錢吧，要是我家有錢讓我去美國唸大學，我的路應該順很多」、「因為家裡有資源，所以他們更早就知道該去做什麼，他們的履歷和成績都很漂亮，不能否認他們很厲害，但先天的背景優勢也很難忽視」、「我們學校有個政二代，成績爛爆照樣洗進哈佛」、「就是那麼不公平，就是階級複製，我一直覺得不管唸什麽學校，大家先天智商並沒有差那麼多，只差在成長過程接受了什麽資源、被怎麼養大」。

但也有網友表示，「有興趣的人可以去查查，美國頂大大學部其實比研究所難進很多」、「我大學幾乎沒翹過課，GPA 3.97，放棄大學生活，為的就是申請到哈佛讀書」、「美國有錢人比你想得更努力，他們高二申請大學前就已經有很多志工經驗、有很豐富的課外活動經歷加上一直維持高GPA」、「我覺得可以出國讀書的實力一定都是很強大」。

Dcard 哈佛 大學生 美國

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