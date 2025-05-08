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早餐店買蔥抓餅加蛋…他見成品傻眼「喊告」 眾人笑噴

聯合新聞網／ 綜合報導
蔥抓餅示意圖。聯合報資料照片
蔥抓餅示意圖。聯合報資料照片

不少民眾早餐會選擇來一份蔥抓餅加蛋、補充元氣，不過近日有網友分享，自己點完餐後竟收到一份「荷包蛋和蔥抓餅分開擺放」的版本，讓他哭笑不得。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社表示，他到早餐店點了一份蔥抓餅加蛋，原以為蛋會直接包進餅裡，沒想到拿到時，荷包蛋被單獨放在蔥抓餅上頭，形成一種特殊搭配，令他不禁開玩笑道「不排除提告早餐店阿姨！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「什麼阿姨，要叫姐姐」、「不然是要加水煮蛋膩」、「蘿蔔糕加蛋，你是不是沒遇過 」。也有疑為同業的網友指出，「（老闆）忘記加了，只好直接放上一顆，我有時候也會忘記，但會跟客人說明」。

還有其他消費者分享爆笑經驗，「我以前大學早餐店，跟店員說我要饅頭夾一個蛋，結果她給我一個饅頭，跟一顆生雞蛋」、「有次看到菜單有蚵仔麵線，因為我愛吃，立馬就點了，結果來了一碗蚵仔湯加麵線」、「上次買布丁豆花，店家也給我白豆花加統一布丁」。

早餐店 爆廢公社 荷包蛋 蘿蔔糕

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