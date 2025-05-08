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傳統肉圓怎麼煮最好吃？ 網見1創新作法驚呼「根本是邪教」

聯合新聞網／ 綜合報導
肉圓是台灣具代表性的美食之一。聯合報系資料照／記者陳政錄攝影
肉圓是台灣具代表性的美食之一。聯合報系資料照／記者陳政錄攝影

肉圓是彰化最具代表性的美食，起初因北斗發生嚴重水災，在寺廟擔任文筆生的范萬居受到神諭，利用地瓜粉混熟揉團煮熟後，供災民充飢。如今商家演變出多種烹調方法，除了常見的清蒸和油泡外，也有創新的煎、炸肉圓，獨特做法讓網友無法接受，直呼「根本是邪教」。

一名網友在PTT發文，表示晚餐時間突然想買肉圓來吃，而市售常見的三種做法「炸肉圓、煎肉圓、蒸肉圓」，讓他猶豫不決，因此詢問大家哪一種最好吃，貼文曝光後也引發熱議。

許多人認為，傳統蒸肉圓是經典不敗的吃法，「蒸的要好吃才是最難的」、「比較沒罪惡感」、「高雄很多市場的店家都非常好吃，不要在台北吃到難吃的蒸肉圓，就覺得它難吃」；也有網友喜歡肉圓炸的酥酥脆脆，讓人食指大動，「我喜歡炸到脆脆的那種」、「當然是炸的，配上醬汁更是妙不可言」。

肉圓除了南蒸北炸，還有一種做法是將其蒸熟後，放入120度以下的低溫中油泡，讓食材中的水分緩緩釋出，稱為「油泡肉圓」；隨著天氣炎熱，嘉義也發展出適合消暑解膩的冰鎮「涼肉圓」，裡面除了有肉餡，還加進了小黃瓜，最後淋上美乃滋和甜醬油膏，成為夏季必吃的最佳美味。

讓部分網友難以接受，則是源自於旗山的鐵板肉圓，跳脫傳統軟糯口感，在鐵板上以半煎炸的方式，讓肉圓表皮維持酥脆又帶有Q彈，讓許多人忍不住吐嘈：「煎的是什麼暗黑料理嗎？」、「根本就是邪教！」

PTT 肉圓

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