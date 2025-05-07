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到18禁網站點選「未滿18歲」 他笑爆：被丟到卡加布列島

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇點選18禁網站中的「未滿18歲」選項，意外被送到「YouTube的YOYOTV」頻道。示意圖／ingimage
一名網友好奇點選18禁網站中的「未滿18歲」選項，意外被送到「YouTube的YOYOTV」頻道。示意圖／ingimage

許多網站有年齡限制，若未滿18歲造訪，可能會被禁止瀏覽觀看，網站也會跳出警示要網友確認年齡是否符合要求。日前有位網友表示，他想看一個18禁網站，突然好奇點選網頁的「未滿18歲」選項，會發生什麼事，好奇之下點選後，被網站導向到「YOYOTV的YouTube頻道」，讓許多網友笑稱「很適合未成年」。

一名網友在Dcard發文表示，他剛剛想看一個18禁網站，而網站要點選「已滿18歲」與「未滿18歲」選項，因此原PO突然好奇「如果點選未滿18歲會怎樣？」他點選「未滿18歲」後，被網頁導向到「YOYOTV的YouTube頻道」，出現了幼幼電視台的經典歌曲《卡加布列島》，讓他直呼「笑死」。

YOYOTV為東森幼幼台，是專門以兒童為收視對象的電視頻道。而《卡加布列島》為YOYO家族的知名兒歌，從2004年發行後，便是許多台灣年輕人朗朗上口的「童年神曲」。

文章曝光後，網友大笑喊「不錯了，我常常點完被導到蝦皮去」、「真可怕，小孩子送給香蕉哥哥吃掉」、「應該讓那些點『已滿18歲』的人，出現一題微積分題目，答對才能繼續瀏覽」、「這影片的點閱率真高」、「哪個18禁網站啊？也太好笑了吧」、「這網站這麼好心，還幫影片引導流量？」、「我國小還以為按滿18歲，畫面會變得很恐怖」、「太好笑，上次還有一個網站問我哪一年出生，我不小心寫了2025年，結果網站就直接寫『2025年＋18年後再來』，傻眼」、「我看你很勇喔，敢點未滿18歲」、「我之前點是跳到Google首頁」、「大多是跳到蝦皮吧」、「這應該是網站很調皮，幫忙把『未滿18歲』連結到那部影片吧」。

未成年 網站

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