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小時候學過哪種才藝是有錢人？一票人點名它：要場地和教練

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇小時候學過什麼才藝，就可以知道家裡是有錢人。示意圖／ingimage
一名網友好奇小時候學過什麼才藝，就可以知道家裡是有錢人。示意圖／ingimage

有錢人都選擇學習什麼才藝呢？一名網友好奇詢問，小時候學過什麼才藝，才可以知道家裡是有錢人。對此不少網友點名「馬術」，不僅要場地，更要馬匹和教練，為真正的有錢人運動，另外也有網友指出鋼琴、小提琴、豎琴等樂器。

原PO在Threads發文，他很好奇小時候學過何種才藝，別人就會立刻知道你是有錢人呢？有不少網友指出是「馬術」，因為騎馬需要場地、教練和馬匹，所需費用相當驚人，「養馬騎馬超級貴」、「馬術超級貴，要場地、馬匹、教練，真正的有錢人活動」、「騎馬，因為買一匹馬，還需要養，每個月的費用不低」。

也有人點名鋼琴、小提琴等各種樂器，「鋼琴，不是很有錢都捨不得學的」、「小提琴、豎琴」、「小提琴，聽說要階段性換琴，每把都不便宜」、「豎笛可以算吧，剛開始學如果沒裝好就東掉西掉，一次修就是1500元以上」、「我是學鋼琴、長笛，從小5歲開始，一週兩堂，一堂課1000元，第一台鋼琴10萬，第二台平台琴30萬」。

還有網友分享公路車、高爾夫和賽車等運動，「高爾夫球，球具貴、場地費高、還要會員資格，小孩學這個家裡肯定有財力」、「F1賽車、帆船競賽和熱氣球運動競賽」、「公路車，一台入門的碳車少說7萬，還要買裝備」、「水肺潛水算一種嗎？我從小玩，也有裝備，我知道挺貴的」。

有網友表示有錢人認為這些不是才藝，只是興趣而已，「有錢人不會說那是才藝，他們都說興趣」、「有錢人是不學才藝的，你看到的只是日常，但會學習興趣」、「才藝不就是學興趣的嗎？因為喜歡好奇才去學的啊」。

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