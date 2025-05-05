快訊

仁德交流道前傳槍響！警為逮車手「遭撞飛」 開5槍制止逮1車4人

影／獲3聖筊...白沙屯媽200年來首進南投？最可能3路線曝光

負面新聞頻傳讓人驚呆了...大陸醫學論文竟現「男性確診子宮肌瘤」

什麼食物小時候喜歡、長大後不愛？ 一票人答案一致：吃膩了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問大家「什麼食物是小時候喜歡，長大後不喜歡的？」圖片來源／ingimage
一名網友好奇問大家「什麼食物是小時候喜歡，長大後不喜歡的？」圖片來源／ingimage

小時候喜歡吃的口味，跟長大後可能會有落差。日前有位網友表示，他小時候很喜歡吃甘蔗，甚至還會跟同學比賽「吃甘蔗速度」，但長大後漸漸比較少吃了，不免好奇「大家有哪些以前很愛吃的食物，長大後不喜歡吃的呢？」對此，多數人認為是「零食餅乾」。

原PO在PTT發文表示，他以前很喜歡吃甘蔗，在學生時期還會比賽「吃甘蔗速度」，但長大後，隨著環境的改變，很少有人在賣甘蔗，原PO吐心聲「我也漸漸比較少吃甘蔗了」，因此他好奇發問，「大家有哪些以前很常吃、很愛吃的，長大後卻不喜歡吃的食物呢？」

文章曝光後，許多網友認為是零食點心，「含糖飲料後來都不喝了」、「汽水、炸雞、薯條跟洋芋片不吃了」、「葡萄乾或一些小零嘴」、「全糖手搖飲不喜歡喝了」、「全部甜食再也不吃」、「洋芋片，我吃膩了」、「好像是零食餅乾，像是洋芋片那種，我以前很愛，現在寧願買現做的小吃攤，像是雞蛋糕」。

也有人表示，「雞佛，小時候很愛，認真意識到那是什麼後就不吃了」、「雞心跟雞肝」、「螢光黃蘿蔔」、「我小時候很愛吃大量澱粉，炒飯、炒麵、乾麵這種，常常這樣就直接當一餐，但現在都覺得很負擔」、「蘿蔔乾，我小時候超愛，長大看到路邊都是蒼蠅的醃蘿蔔，我就沒再吃過」。部分網友則表示，「好像沒有，我到現在都很愛吃」、「我好像小時候愛吃的，現在還是喜歡」。

零食 餅乾

延伸閱讀

白沙屯媽路線不固定「頭旗車怎知開哪？」 資深信眾笑：常被放生

每天上班刷新記憶？新人3個月問3次相同問題 老鳥快崩潰：該怎麼教

明明買了新房…公婆下班就窩老家 媳焦慮：每天陪笑兼清垃圾

過度關心？老公把孕妻穿不下新衣送弟媳 一票人喊怪：關係在改變

相關新聞

什麼食物小時候喜歡、長大後不愛？ 一票人答案一致：吃膩了

小時候喜歡吃的口味，跟長大後可能會有落差。日前有位網友表示，他小時候很喜歡吃甘蔗，甚至還會跟同學比賽「吃甘蔗速度」，但長大後漸漸比較少吃了，不免好奇「大家有哪些以前很愛吃的食物，長大後不喜歡吃的呢？」對此，多數人認為是「零食餅乾」。

小時候學過哪種才藝是有錢人？一票人點名它：要場地和教練

有錢人都選擇學習什麼才藝呢？一名網友好奇詢問，小時候學過什麼才藝，才可以知道家裡是有錢人。對此不少網友點名「馬術」，不僅要場地，更要馬匹和教練，為真正的有錢人運動，另外也有網友指出鋼琴、小提琴、豎琴等樂器。

台灣人不愛行動支付？他批結帳慢「未開發國家嗎」 眾人點出付現優點

結帳時你習慣付現金還是電子支付呢？一名男網友發文，稱台灣許多人到便利商店購物時仍然很喜歡付現金，無論老人和年輕人都是如此，導致結帳速度很慢，對此，有網友指出比起電子支付，用現金較能控制消費。

她曝餐廳提供「1貼心服務」超加分！網爆共鳴：要多多支持

現在許多餐廳都有提供貼心服務，獲得不少好評。一名女網友分享，有些店家會提供衛生棉、髮圈、漱口水等貼心服務，大讚「有被照顧到的感覺」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

粉紅超跑將衝進北港！「大甲媽、朝天宮、白沙屯」差在哪？內行曝解答

白沙屯媽祖從5月1日深夜起轎，展開10天9夜進香行程。對此，一名網友好奇，大甲媽、朝天宮、白沙屯到底差在哪？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

目睹台人搭高鐵1行為！日本人不解驚呆：這樣可以嗎？

你也會用個人物品來佔位嗎？一名部落客分享，近期和日本朋友一起搭乘高鐵，旁邊座位的旅客，在桌子上放了一台筆電就離開座位，日本朋友好奇「這樣不會被偷嗎？」，她笑回1句，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。