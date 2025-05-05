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台灣人不愛行動支付？他批結帳慢「未開發國家嗎」 眾人點出付現優點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友指出台灣許多人購物時很喜歡付現金，導致結帳速度很慢。示意圖／ingimage
一名男網友指出台灣許多人購物時很喜歡付現金，導致結帳速度很慢。示意圖／ingimage

結帳時你習慣付現金還是電子支付呢？一名男網友發文，稱台灣許多人到超商購物時仍然很喜歡付現金，無論老人和年輕人都是如此，導致結帳速度很慢。對此，有網友指出比起電子支付，用現金較能控制消費

一名男網友在Dcard發文，表示台灣很多人到便利商店結帳時，很喜歡用「現金支付」，不管是老人和年輕人都一樣，到櫃檯時才掏出錢包一個個找零錢，非常花時間，排隊時還都貼很近，如果留太大空隙還會被插隊，讓他質疑台灣是否是「未開發國家」。

此文一出，不少網友指出付現金較能控制消費，「現金比較能控制消費，沒什麼不好，電子支付沒付錢的實感，很容易衝動消費」、「鈔票拿在手上，花掉的時候會很有感，更能控制花費，當鈔票不斷減少了，就是自己要節制了」、「用現金消費可以直觀的審慎自己的開銷」、「付現金才有實際的感覺」、「現金才可以控制消費金額」。

也有網友指出電子消費的不便之處，「一大堆電子支付，又一大堆規則，很麻煩」、「我覺得台灣的電子支付系統過於多元，像是有些店家支援台灣Pay，有些則不支援」、「因為台灣的電子支付太亂了，如果能夠統合成一種，不管在7-11、好市多、家樂福、麥當勞之類都能的，就會比較多人願意使用電子支付」。

也有網友分享其他國家的付款方式，「日本也愛用現金」、「美金紙鈔美國也常用，甚至外國通用」、「德國人也喜歡用現金支付」、「澳洲已經幾乎大家都用刷卡了，但是刷卡有幾個致命缺點，例如盜刷、個資洩漏等問題」、「德國人也很愛現金啊，有的超市連1、2分都會找，用現金本來就是個人自由」。

信用卡 消費 電子支付

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