粉紅超跑將衝進北港！「大甲媽、朝天宮、白沙屯」差在哪？內行曝解答

隨著AI工具日漸發展，其運用也擴及到學術研究與工作，然而AI帶來便利之餘，還有何影響？近日一名讀碩一的女網友在論壇透露，她會運用AI工具學習與產出作業，效率有因而顯著提升，她也好奇在AI工具相對較少的從前，要如何閱讀大量文獻。有網友留言分享，以前憑己力讀文獻提升了篩選論文技巧、英文能力，也有人認為AI發展會間接帶來整合資訊複雜化、降低批判思考能力的問題。

2025-05-02 17:08