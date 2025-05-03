粉紅超跑將衝進北港！「大甲媽、朝天宮、白沙屯」差在哪？內行曝解答
白沙屯媽祖從5月1日深夜起轎，展開10天9夜進香行程。對此，一名網友好奇，大甲媽、朝天宮、白沙屯到底差在哪？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，明明都是媽祖，但為何有大甲媽、朝天宮、白沙屯的稱呼？好奇發問「他們的遶境差在哪裡？」。
貼文一出後，不少內行網友說明「白沙屯一路上都是由拱天宮的自己轎班在扛轎，路線不固定；大甲媽會讓途經各地的大廟指定轎班輪流接手扛轎，路線也是鎮瀾宮與各地大廟協調好的，沒有被排進去的就可能直接搶，所以會有搶轎的事發生！」、「大甲媽到新港、白沙屯到北港，這段路程叫做進香，進香完回到廟，巡視自己地區的才叫做遶境」、「三個地方的媽祖相同，是供奉的所在地不同而已」、「大甲媽是進香繞境寫在一起，實際上是兩件事，往新港的是進香，回到大甲後繞境」、「大甲媽是繞境，目的地是新港奉天宮，9天8夜、路線固定；白沙屯媽是進香，目的地是北港朝天宮，天數、路線不固定」。
根據《聯合新聞網》報導，白沙屯媽祖今年破紀錄，高達33萬人報名參加，「粉紅超跑」持續瘋狂趕路，預計3日中午衝進北港朝天宮，現場鄉間小道人潮擠爆、滿滿人海看不到盡頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言