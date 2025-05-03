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目睹台人搭高鐵1行為！日本人不解驚呆：這樣可以嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名部落客分享，近期和日本朋友一起搭乘高鐵，旁邊座位的旅客，在桌子上放了一台筆電就離開座位，日本朋友好奇「這樣不會被偷嗎？」。示意圖，聯合報系資料照
一名部落客分享，近期和日本朋友一起搭乘高鐵，旁邊座位的旅客，在桌子上放了一台筆電就離開座位，日本朋友好奇「這樣不會被偷嗎？」。示意圖，聯合報系資料照

你也會用個人物品來佔位嗎？一名部落客分享，近期和日本朋友一起搭乘高鐵，旁邊座位的旅客，在桌子上放了一台筆電就離開座位，日本朋友好奇「這樣不會被偷嗎？」，她笑回1句，引起廣大網友熱議。

這名部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」在臉書貼出一張照片，可以看到高鐵上有個位子只放了一台筆電，座位上並沒有人，日本朋友看到後詢問「這樣不會被偷嗎？」，她則解釋「放心，在台灣只有掛在車上的鹹酥雞，還有咬過的蛋餅才會不見」。

貼文一出後，掀起一票網友共鳴，紛紛表示「被偷過清粥小菜，超氣」、「我掛在機車上的飲料也不見了，才離開不到5分鐘」、「掛在摩托車上的肉圓和貢丸湯一下就不見了」、「公司冰箱才是人間險惡之地，人性的醜陋與貪欲展露無疑」、「鹹酥雞、便當、手搖飲都很危險！」。

此外，也有不少網友抱怨，抹布安全帽也很容易被偷，回應「別忘了機車上的抹布，也是被幹走的第一名」、「還有抹布好像也會被偷」、「台灣最常被偷的 是吃的、抹布、雨傘！」、「抹布最容易被偷，下雨天擦座墊，晴天擦鳥大便」、「真的不懂偷抹布幹嘛，但我的抹布被拿走5條以上了」。

安全帽 手搖飲 抹布 美食 雨傘 高鐵

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