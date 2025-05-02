AI有助學習和工作？「多出時間改善技術」與「喪失邏輯」正反論戰

隨著AI工具日漸發展，其運用也擴及到學術研究與工作，然而AI帶來便利之餘，還有何影響？近日一名讀碩一的女網友在論壇透露，她會運用AI工具學習與產出作業，效率有因而顯著提升，她也好奇在AI工具相對較少的從前，要如何閱讀大量文獻。有網友留言分享，以前憑己力讀文獻提升了篩選論文技巧、英文能力，也有人認為AI發展會間接帶來整合資訊複雜化、降低批判思考能力的問題。

原PO在Dcard以「以前沒AI的時代，是怎麼讀文獻的？」為題發文表示，眼看自己要邁入碩二的階段，回顧這一年讀研究所的生活，她稱雖算不上順風順水，但也沒有碰上嚴重的卡關。

原PO自認為，很幸運活在有很多AI工具可以運用的時代，因而大大提升她處理事務的效率，無論是閱讀文獻、整理報告、寫程式、寫計畫書、看外文資料，她都會與AI協作。原PO估計，若沒有AI工具，她做事情的效率會剩不到10%。

文末，原PO也發問，在沒有很多AI工具能用的時期，讀研究所的人要如何讀外文文獻、寫程式、整理報告？

有網友也認為AI讓學習和工作變得更有效率，「現在工作有GPT，比起來效率差很多，我的工作需要產出一些測試報告或分析報告，也是英文的，我一天就可以寫2、30頁。碩士班的我可能要寫3天5天，還會被嫌英文寫太爛」、「放到現在公司都說不要浪費時間改英文，GPT之類的改一改翻一翻沒啥問題能看懂就送了，時間拿去處理技術還差不多」、「每個時代的狀態都有好有壞，真的感謝科技進步可以增加效率，讓一些繁雜的環節沒那麼辛苦」。

也有人提出AI帶來的其他影響，「現在AI問世，推動研究速度，對於前線的研究者來說會更累，因為整合會更複雜」、「當AI總是提供現成結論時，學習者可能不會去查證或思考推理過程，長期下來可能讓獨立解決問題的能力變弱​」、「久了妳的思維模式就會離不開這工具，沒有自己的想法，沒有自己一套邏輯跟理論基礎。我在公司面試很多畢業生，遇到只會AI prompt（提示詞，也稱詠唱、咒語）但沒去探究詢問獲得的訊息、來反覆驗證，打造自己知識基礎的人，offer一律reject（拒絕）」。

有網友則表示，生活在AI還不普及的時期，因此練就一些能力，「一個字一個字讀，遇到不會的單字就去查」、「進研究所多益595，畢業855這樣來的」、「真的是一個字一個字看，結果大學學測英文只有均標的我，讀完一個碩士，馬上雅思7分＋多益850」、「先看摘要去篩選大部分的文章，再看結論篩選你可能需要的內容，最後剩下少數的論文就再慢慢地仔細讀」、「寫作跟閱讀能力還是有被培養上來」。