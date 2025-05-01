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日本休假日比台灣多更多？ 網掀論戰：要連假只能補班

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨台灣連假太少。圖為連假出遊車潮。本報資料照片
一名網友抱怨台灣連假太少。圖為連假出遊車潮。本報資料照片

今（1）日是勞動節放假，許多人開心出遊，不過也有部分員工仍要上班。日前有位網友抱怨，台灣的連假太少，一年只有過年跟清明連假有休假4天，他對比日本黃金週有7-10天休假，讓他不禁抱怨「台灣連假也太少了吧！」

一名網友在PTT發文抱怨，台灣連假太少了，一年只有過年可以放假，和清明節有4天連假，現在勞動節還放週四，卡一天週五要自己請特休，才能夠變成連假。原PO表示「反觀鄰近國家日本，黃金週休假通常有7-10天，8月的盂蘭盆節也會放假3-4天，新年還有5天放假，甚至可能有9月銀週放假」，因此他不禁抱怨「台灣連假太少了吧」。

文章曝光後，掀起網友兩派意見，有人直言「之前才在哭連假太多，補班很麻煩」、「你沒有21天特休日嗎？」、「問題不是假期太少，而是有些上班族的特休太少吧」、「去問那些罵週六要補班的人啊，自己不請特休」、「要放長假不會自己請假？」、「又開始要吵了嗎？彈性放假才會有連假，上班族補班日請特休就好。學生沒有特休，沒彈性休假就沒辦法帶小朋友出門玩」。

也有人認同台灣確實假期太少，指出「就是假期太少啊，扯什麼補班日」、「為什麼不修法，彈性放假不補班？」、「歐美也是一年好幾次長假」、「都2025年了，台灣還在省7天假」、「歐美假期多是其次，重點是他們工時也比台灣短」。

日本 特休 連假

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