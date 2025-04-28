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窮人孩子難翻身？ 她列理由引過來人共鳴：真的很痛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友贊同窮人的孩子難翻身。 示意圖／ingimage
一名女網友贊同窮人的孩子難翻身。 示意圖／ingimage

羊水真是人生分水嶺？一名女網友在Dcard以「窮人的孩子難翻身」為題，分享臉書粉絲專頁「The Rich Mindset 富人思維」整理的四點，表示看完心有戚戚焉，第三點更是中肯，貼文發布後引發網友熱議。

一、家境較困難的孩子沒見過世面，心智通常成熟的晚，有些人甚至要等到30多歲，才能明白社會的運行邏輯和人性。然而窮人的孩子幼時就當家，只培養了在極端環境下的一些生存技巧。

二、窮人大多沒有餘力關心、教育孩子，失去最親密的引路人，沒有太多長輩提供有建設性的指導或是經驗，是窮了好幾代又老實的家庭。這樣的環境下，孩子30歲前最大的阻力通常來自家人，因為他們沒有足夠的認知和人脈為孩子引路，更不用說幫助，甚至還會幫倒忙。

三、原PO特別認同「窮人沒有試錯資本」，錯一次永不翻身。家境富裕的孩子可以不但嘗試、不斷試錯，在錯誤中安心成長；窮人的孩子走錯一次就容易跌人谷底，或是要撞到頭破血流才能明白一些規則，早已沒了銳氣。

四、窮人家通常沒有人脈也沒有靠山，身邊的朋友不會幫忙，窮人的身邊也多是窮人，過著一樣的日子、接受一樣的教育，每天為了生活努力工作，沒有時間思考能做點什麼事。

貼文曝光引起網友共鳴，「真的真的真的很痛苦」、「超級認同！那些說努力就可以翻身的人是真的苦過嗎」、「家長造成的眼界侷限性，讓我一手本來就不怎樣的牌，打得更差」、「不光窮，孩子也容易養成一樣的習慣無法翻身」、「是視野的問題，使用父母看事情的方式，才造成了這種遺傳」、「真的要不斷告訴自己『你是對的，繼續走下去，證明給他們看』，但一直被潑冷水真的很挫折」、「很多人說不要故步自封，但這種環境的小孩，很難有自信吧」。

不過也有人反駁，「我家很窮，我姐上交大、我哥上清大」、「我認為成事還是在自己，看有沒有真的覺悟罷了」、「翻不翻身在於心知不知足」、「自己要努力，環境只是加成效果而已，不努力環境也不會改變而已」、「不是不可能，只是比例偏低」、「受過基礎教育之後，善用網路就可以得到很多資訊了」、「當身處在困難環境時，只有努力不懈生活，才有機會翻身」、「這種環境成長的小孩，都很早熟世故好嗎」。

富人 窮人

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