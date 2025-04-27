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點外送忘記買購物袋 她愧疚多給100元小費被男友酸「浪費錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友愧疚點外送忘記加購物袋，拿百元鈔當小費遭男友轟浪費。 示意圖／聯合報系資料照
一名女網友愧疚點外送忘記加購物袋，拿百元鈔當小費遭男友轟浪費。 示意圖／聯合報系資料照

外送小費應該給多少？一名女網友在Dcard發文抱怨，近日使用外送平台叫了生活用品卻忘記加購袋子，第一位外送員接單後疑似因為不好拿而取消，第二位外送員卻客氣表示沒關係，愧疚的她最終給了100元當做小費表達謝意，男友得知後卻酸不如給他讓他去買，氣得原PO說「聽到整個火起來」，也好奇問網友應該給多少才合理。

原PO透露因為卸妝乳沒了忘記買，因此叫外送時順便買了一些日用品，結果忘記加購物袋，當「即將抵達」的通知跳出後才發現中途更換過外送員，她才想到沒買袋子。原PO表示因為自己買的多是零碎小東西，沒有袋子很難拿，於是趕緊向第二個外送員道歉，並表示會給小費，對方也客氣回覆沒關係，後來她看到對方用保溫箱裝，坦言「超愧疚」。

因為身上剛好沒有零錢只剩鈔票，所以直接拿100元給外送員，她補充本來就有給小費的習慣，通常是50元以上，加上這次造成別人困擾，還怕100不太夠。然而男友得知後卻酸「買一個袋子才幾塊錢」，還不如把錢給他出門去買，原PO聽完非常傻眼，表示男友聽到她要叫外送時明明沒反應，現在才來馬後炮。

貼文下方網友紛紛回覆，「小費就是我開心就給啊」、「100偏多，但妳男友話更多」、「給小費就是一個感覺問題，心情好就會多給，正常」、「還好我男友都自動去補貨」、「雖然是給蠻多的，但妳男友馬後炮」、「沒點過外送但我感覺還好，在合理範圍」、「下雨天叫外送都會給5%小費，曾經看過有人說花一點小錢，可能可以讓一個人短暫開心一陣子，何樂而不為」。

也有同行分享，「我拿過1000元小費」、「有個客人半夜叫鹽酥雞，給我1000小費，我甚至想直接把鹽酥雞老闆外送給他」、「曾經送過餐點200元，客人給500說不用找的，當天開心到騎車都會唱歌」、「我收過1000小費，其他時候的小費基本不超過50」、「我男友當過外送員，那種太遠難送的都會給很多小費」。

外送員 小費

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