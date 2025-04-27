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全聯、家樂福各有擁護者 網友曝4大差異：異國商品找這家

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享，住家附近10分鐘步行範圍內，同時有全聯與家樂福，但他近期偏好家樂福更多，圖為民眾在家樂福採買情況。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
近日有網友分享，住家附近10分鐘步行範圍內，同時有全聯與家樂福，但他近期偏好家樂福更多，圖為民眾在家樂福採買情況。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影

全聯超市因門市遍布全台、商品齊全，一直是許多人心中的日常採買首選。近日有網友分享，住家附近10分鐘步行範圍內，同時有全聯與家樂福，但他近期偏好去家樂福更多，並列出4大原因，引發熱烈討論。

原PO在PTT表示，雖然過去因信用卡回饋，自己習慣在全聯購物，但近來發現家樂福在某些方面更符合個人需求。首先，家樂福設有海外品牌專區，南韓、東南亞、日本等進口食品分類明確，讓他準備異國料理時找材料更快速。其次，家樂福設有自助結帳機，能大幅減少排隊時間，對比之下，附近的全聯門市仍以傳統收銀台為主。

第三個原因是退貨流程，原PO分享曾在家樂福購買水果發現有損壞，僅需攜回問題商品即可順利退貨；而過去在全聯遇到類似狀況，退貨條件相對繁瑣。第四點則是支付方式，家樂福支援信用卡、LINE Pay、街口等多元支付工具，搭配促銷活動可享更多回饋，提升了他的購物意願。

貼文一出，各有兩派支持者，「還是全聯吧，想買的東西全聯都比較便宜」、「我家小朋友指定要吃的餅乾，只有全聯有」、「家樂福都用線上購物，全聯比較常去，自己常買的全聯大多比較便宜，家樂福就是算折扣後，有些比較便宜才會買」、「家樂福，喜歡自助結帳超方便」、「看哪家CP值高，不然看商品多樣性，偶爾想買異國的會去家樂福」。

事實上，不少網友認為，全聯憑藉門市分布密集、購買生鮮便利，仍是日常首選；至於家樂福，則以24小時營業、特價品豐富與多元支付等優勢，吸引了另一批忠實顧客。

家樂福 料理 朋友 東南亞

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