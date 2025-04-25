搭高鐵通勤台北-竹北「可行嗎？」 過來人曝心得：前三個月較痛苦

高鐵速度快，對於住家、公司分別在不同縣市的人來說，搭高鐵通勤似乎是最省時的方法。有一名網友發文透露自己每天搭高鐵通勤台北-竹北，上下班時乘客太多太擠，讓他覺得沒有任何生活品質。貼文引起討論，還有過來人分享經驗，直言「痛苦只有前三個月，之後習慣就好」。

原PO在PTT以「高鐵通勤台北竹北，根本不可行吧」發文，他表示10年前搭高鐵通勤的人還沒那麼多，反而現在一到上下班時間，高鐵上的人多到爆炸。他感嘆每天這樣擠車，一點生活品質都沒有，或許加點錢在公司旁邊租房子會好一點。

貼文引起眾人熱議，「會這樣都是買房了啊，還租來幹嘛」、「高鐵票真的太便宜」、「高鐵台北新竹單趟1000元，看看人會不會少一些？」、「跟那些天天擠捷運的一樣也是辛苦」、「擠車箱30分鐘真的不行，15分鐘極限了」、「我住竹北通勤台北上班，進台北大眾運輸沒問題，但是反方向還是先算了」、「要這樣就要住高鐵旁就很輕鬆，但實務上一堆人高鐵轉機車」。

有住在竹北通勤台北近10年的過來人分享自身經驗，他說自己買月票每天搭，早上的車有8節車廂是自由座，通常只有連假結束第一天上班才可能沒位子坐，下班時如果是從南港上車，高機率都有座位，但若從台北車站上車就很難講。

他說通勤雖然只有30分鐘，但在辦公桌坐了一整天，有時候自己還比較想站著搭車，而且通勤這種事，只有一開始前三個月比較痛苦，之後就習慣、無感了，只是把回家滑手機的時間變成在車上滑而已。