他將1飲料加入冰咖啡「上班族的續命水」 眾人躍躍欲試：感覺很提神

很多食物單一品嘗很美味，結合在一起也有意想不到的好滋味。有網友分享自己自製的提神飲料，只要將「維大力汽水」和「冰咖啡」混合，就可化身為網美系的提神飲品，貼文也讓不少人躍躍欲試。

這名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，他說維大力汽水含有維他命B，再搭上咖啡，完全就是上班族續命水的最佳代表。至於製作方法，原PO透露首先將咖啡包用一點冷水溶解，接著再從冰箱拿出維大力，若要做出漸層的顏色，可以先放冰塊再加維大力，最後拿一支湯匙靠著杯壁，再將冰美式沿著湯匙慢慢倒入就完成了。

他說自己喜歡的比例是「咖啡2：維大力8」，大家也可以依照自己的喜好來調整。製作好後再攪拌著喝，「氣泡咖啡本身搭配維大力特有的風味，第一口可能稍微衝擊味蕾，但莫名的會一口接一口」，在下午上班有點睏的時候來上一杯，有提神醒腦的效果。

貼文引起不少討論，「沒這樣喝過，挺酷的」、「感覺很提神」、「只看過維大力+阿B，改天試試，先收藏」、「感覺味道會很特別」、「這好邪門，好好笑」、「感覺很邪教，但我愛」、「非常適合昏昏沉沉的下午」、「漸層的顏色還蠻漂亮的」、「咖啡跟B群一般不會一起服用，因為咖啡利尿都浪費掉了」、「提神飲料能量飲料大致就是咖啡因+B群，只是再多香味、調整口感吧。30年前，強力克補就是這樣玩的」。

還有內行人分享自己的喜好，「冰雪碧直接可以溶解，再加一片檸檬，就是自製西西里咖啡了，不用再去喝便利商店了」、「我只知道伯朗咖啡+阿B」、「有次在咖啡店喝到麥根沙士咖啡，後來我去全聯買麥根沙士，回家加咖啡，好喝」、「加紅牛或牛奶、莎莎亞椰奶也很好喝」、「我比較喜歡黑咖啡配上銀色康貝特」。