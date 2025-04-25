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考到駕照不敢上路怎麼克服？ 過來人力推1方法：超級有用

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人雖然考到駕照，但對於實際上路還是心生恐懼。 示意圖／ingimage
不少人雖然考到駕照，但對於實際上路還是心生恐懼。 示意圖／ingimage

拿到駕照後，敢不敢上路就是一個大問題。有一名女網友透露自己考到駕照已經10年多了，但曾因為開車不小心A到，讓她開始產生恐懼，也就越來越不敢再上路了，但她認為有駕照卻不會開車實在浪費，因此想問大家該怎麼克服？

這名女網友在PTT以「想克服有駕照但多年沒上路的恐懼」為題發文，她說剛考到駕照時還有試開過，不過在一次開車的途中不小心A到，也因此開始有了恐懼感，擔心日後如果繼續開車會不會不小心撞到人，從那次之後就不敢再開車了，到現在也過了很多年。

只不過有駕照但不會開車，讓原PO覺得很浪費，她也考慮過是否要去上課重新學一次，因此想問大家「有人有這樣的經驗然後成功上路成為安全駕駛的嗎？該怎麼克服恐懼才好？還是說，乾脆別開了？」

多數人都建議原PO找教練再去磨練，「你可以找道路駕駛教練，專門針對有駕照不敢開的，不過價格不便宜」、「我有特地去上道路駕駛課，不得不說超級有用，因為請親友教你會傷彼此的感情，教練較適合」、「去找道路駕駛教練學，想辦法克服自己恐懼，讓自己進步」、「先找道駕教練上幾堂課，會比較敢開上路，後面就靠多開、累積里程數，路感就有了」。

也有網友認為常開就會了，「直接在高速開你就會習慣了」、「要常開才不會怕」、「找個好朋友陪你一起到空曠處，再重新練出手感就好」、「我就是硬著頭必須自己開車，戰戰兢兢上路，後來就慢慢學會了」、「只能多開，但不要在車多的時候開」；但有人勸原PO不要開車比較好，「沒有開車的必要，不開也行吧」、「建議不要開，把停車位留給別人」、「你多年不上路，代表你不需要開車啊」、「連這個都恐懼，拜託你別上路」。

駕照

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