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他轟台灣青年軟弱怕打仗 網怒駁：完全不值得

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友怒罵台灣年輕人太軟弱不願上戰場遭轟。 示意圖／聯合報系資料照片
一名網友怒罵台灣年輕人太軟弱不願上戰場遭轟。 示意圖／聯合報系資料照片

兩岸關係升溫，雖暫不影響生活卻也造成人心惶惶。一名網友在Dcard發文砲轟年輕人不願上戰場。原PO以「台灣年輕人是不是因為太軟弱才怕打仗？」為題，表示發現很多年輕人害怕打仗，更怕徵召上戰，然而他認為「該打就打」保家衛國的精神是必要的，對此網友怒回「愛台灣這片土地，但不代表我得為此付出生命」。

原PO表示許多人好像很怕打仗，更擔心打仗時被徵召上戰場，網路上不時出現如何避免徵召的議題，也有人抱怨有錢人能躲在國外免受戰爭之苦。更讓他看不下去的是許多人趁機質疑政府政策，覺得台灣應該要和對岸談判或採取某種方式來緩和局勢，他怒道「有的人竟然覺得如果他死國家興亡就對他沒有任何意義！」

原PO非常認同長輩們說的「現在的年輕人太軟弱且膽小」，表示敵人來了就應該上戰場保家衛國，古今中外歷史上許多人都做的到，大罵年輕人如果那麼怕死乾脆躲去對岸，強調不論今天是什麼立場都不能不愛台灣，強調「中共野蠻，用談判根本沒用，該打就打吧！」。

貼文下方網友紛紛怒駁「憑什麼我努力了上半輩子，結果被一個我不喜歡的執政者挑釁他國就要上戰場」、「到底哪個時代不怕打戰」、「至少軟硬體要有一戰之力吧？這麼破爛誰想要打？」、「通常怕打仗的都是打仗時真會上的，不怕打仗的都是打仗時跑最快的」、「實在沒辦法接受自己的未來被斷送，一點也不理性，也已經在計畫跑去國外了」。

也有人酸台灣內部早已民不聊生誰還願意出頭「政府有幫人民解決什麼嗎？高物價、高房價、低薪工時長」、「國家給我超高房價、可悲的居住環境、高昂的生活成本」、「從小到大家庭社會國家沒給過我什麼好的」、「期待低薪、買不起房子，也放棄結婚生小孩的人為國家上戰場，是不是誤會了什麼」。

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