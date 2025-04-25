他見百元鈔被畫詭異符號怒「不要毀損國幣」 內行人：可招財

有時候拿到鈔票會發現上面被人用筆寫上文字或數字，但如果畫上奇怪的圖案，拿到的人可能會覺得怪怪的。有網友之前收到兩張百元鈔，正面、反面都被畫上看不懂的文字符號，讓他氣得大罵「不要毀損國幣」。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出照片，只見兩張百元鈔的正、反面都有看不懂的塗鴉，不曉得是文字還是符號，原PO抱怨拿這兩張鈔票去零錢機沒辦法換，用ATM也不給存，拿去買東西對方還拒收，讓他氣得說「可不可以不要毀損國幣啊」。

貼文引起熱議，有內行人解釋真相，「泰國錢母，好幾年前流行一陣子」、「這是泰國師傅畫的招財符文，放錢包裡可以招財，自己也有幾張，有的人去泰國，會習慣拿台幣給師傅畫」、「這張有加持」、「這是錢母，可搜尋泰國符咒符號」、「我之前也有拿到這種錢，後來跟店家換回來」。

不過也有網友不以為然，「看起來沒有發財，要不然也不會讓這幾張錢幣流通市面」、「拿台銀回收吧，別留在身上，上一手應該是又窮又倒楣，才會把錢母都拿出來花」、「建議還是拿去處理掉，很多人說是招財，說不定是下蠱，讓拿到的人的財運轉移到原主身上」。其他人則建議拿去銀行換或繳費，「拿去台銀換」、「這銀行能換」、「拿去夾娃娃吧」、「捐出去不就好了」、「拿去繳費機繳掉不就好了？」、「蝦皮智取店試試看吧」。

依據《妨害國幣懲治條例》第5條規定，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金」，因此儘管鈔票上寫字、畫畫，但只要還能辨識是真鈔並且可以交易，就不會有問題。