快訊

首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

日本長野爆重大車禍！4學生駕小客車撞橋身亡 車輛嚴重毀損

康橋單車環島車禍！他南迴公路目睹師生「自律騎車」讚：沒法再挑剔了

他見百元鈔被畫詭異符號怒「不要毀損國幣」 內行人：可招財

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO拿到兩張被畫上符號的百元鈔，不少網友一眼就認出這是有加持過的錢母。 圖擷自爆廢公社二館
原PO拿到兩張被畫上符號的百元鈔，不少網友一眼就認出這是有加持過的錢母。 圖擷自爆廢公社二館

有時候拿到鈔票會發現上面被人用筆寫上文字或數字，但如果畫上奇怪的圖案，拿到的人可能會覺得怪怪的。有網友之前收到兩張百元鈔，正面、反面都被畫上看不懂的文字符號，讓他氣得大罵「不要毀損國幣」。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出照片，只見兩張百元鈔的正、反面都有看不懂的塗鴉，不曉得是文字還是符號，原PO抱怨拿這兩張鈔票去零錢機沒辦法換，用ATM也不給存，拿去買東西對方還拒收，讓他氣得說「可不可以不要毀損國幣啊」。

貼文引起熱議，有內行人解釋真相，「泰國錢母，好幾年前流行一陣子」、「這是泰國師傅畫的招財符文，放錢包裡可以招財，自己也有幾張，有的人去泰國，會習慣拿台幣給師傅畫」、「這張有加持」、「這是錢母，可搜尋泰國符咒符號」、「我之前也有拿到這種錢，後來跟店家換回來」。

不過也有網友不以為然，「看起來沒有發財，要不然也不會讓這幾張錢幣流通市面」、「拿台銀回收吧，別留在身上，上一手應該是又窮又倒楣，才會把錢母都拿出來花」、「建議還是拿去處理掉，很多人說是招財，說不定是下蠱，讓拿到的人的財運轉移到原主身上」。其他人則建議拿去銀行換或繳費，「拿去台銀換」、「這銀行能換」、「拿去夾娃娃吧」、「捐出去不就好了」、「拿去繳費機繳掉不就好了？」、「蝦皮智取店試試看吧」。

依據《妨害國幣懲治條例》第5條規定，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金」，因此儘管鈔票上寫字、畫畫，但只要還能辨識是真鈔並且可以交易，就不會有問題。

招財 鈔票

延伸閱讀

影／行李箱藏三千萬大麻企圖闖關 航警逮捕2嫌送辦

險淪豬仔！他以為飛泰國買黃金「卻變去柬埔寨」 高雄航警攔阻2人

偶遇街拍攝影師走紅！泰國清潔工靠亮麗外型「鹹魚翻身」 轉行做模特兒

胸比芒果還要大！瑤瑤「深溝超辣小背心」胸器炸裂　福利照揭開性感的另一面

相關新聞

他見百元鈔被畫詭異符號怒「不要毀損國幣」 內行人：可招財

有時候拿到鈔票會發現上面被人用筆寫上文字或數字，但如果畫上奇怪的圖案，拿到的人可能會覺得怪怪的。有網友之前收到兩張百元鈔，正面、反面都被畫上看不懂的文字符號，讓他氣得大罵「不要毀損國幣」。

「什麼症頭？」他逛好市多1習慣爆共鳴 一票人狂點頭：我也會

些民眾在買東西前，習慣先準備好購物清單再到賣場採購。不過，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己在逛好市多時，都會忍不住跟...

電影院「最好看的國片」是哪部？一票人狂推這部：窒息感太真實

近年來隨著串流平台的興起，越來越多人選擇宅在家看電影，會選擇踏進電影院的人數明顯減少。不過有網友在PTT發文，「大家去電影院看過最好看的國片是？」，回顧台灣電影從低潮到復興的過程，引起網友熱烈討論，其中一部恐怖片更以壓倒性票數被封為「近年最強國片」，就是2022年席捲全台、票房突破1.7億元的《咒》。

香港vs.台灣！韓網旅遊新選擇 出國狂讚「這一地」：壓倒性勝利

不少台灣人出國旅遊，都會選擇日本、韓國或新加坡等鄰近地區，而台灣近年來也成為其他國家出國的首選，近日臉書專頁「韓網評論翻譯站」便貼出一篇受到韓國網友熱議的文章，文中詢問「香港和台灣相似卻又不同的兩個旅遊地點，其他人會更偏好哪個地方？」

中年轉職計程車司機「得吃老本？」 同業曝關鍵問題：我月薪10萬

中年失業容易讓人手足無措，日前有位網友表示，他前陣子被公司裁員，投了很多履歷都沒上，於是轉行當計程車司機，但是也沒有賺到錢，讓他無奈表示「想問中年失業的大家都會做什麼工作？」對此，有計程車司機指出「應該要改成自己買車，我靠自己的車當計程車司機，月薪有10萬上下」。

別碰我的狗！她怨路人小孩不問秒伸手 家長還噴：養狗就該被摸

可以接受陌生人摸你的狗嗎？一名女網友在Dcard抱怨，很不喜歡每次出門遛狗就會遇到「暴衝過來的小孩」，不滿表示小孩不只沒禮貌還很髒，而且更討厭不管教的家長，甚至還遇過反過來怪原PO不給摸狗，荒謬的理論讓她越想氣怒道「沒有當面說出『不是你小孩不能摸狗，是你小孩不乾淨還沒教好』真的是我最大的溫柔了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。