「什麼症頭？」他逛好市多1習慣爆共鳴 一票人狂點頭：我也會

有些民眾在買東西前，習慣先準備好購物清單再到賣場採購。不過，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己在逛好市多時，都會忍不住跟著其他人買東西，忍不住開玩笑稱「這是什麼症頭（病症）？」。

原PO表示，他之前在好市多逛老半天也不知道要買什麼的時候，看到有許多人拿著同樣的商品，就會忍不住也買一包，「好像別人購物車裡的東西比較好，這是什麼症頭？」。

貼文一出，掀起許多人共鳴，「我也會好奇大家都買什麼，所以加減瞄一下別人的推車」、「每次搭手扶梯時，都很認真看看別人買什麼，這樣正常嗎？哈哈」、「我是會看不同人的購物車，如果大家幾乎都有拿，但自己沒買過、沒試過，就會想買來試試。一堆人都拿都買了，如果東西很雷的話，大不了一起死」、「對！推著自己的車，眼神落在別人的車，都覺得別人的才是排行第一名」。

但也有網友提醒，「要買東西再去，拿完目標物就可以結帳離開」、「沒需求就不用買」、「逛半天不知道要買什麼，表示真的不缺，不要隨便亂花錢 ，建議看一下當期特價，要是有之後需要的可以先補貨」、「建議排隊等試吃，再考慮要不要買試吃的該項商品就好…看別人的購物車真的不一定適合自己」。