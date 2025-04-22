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電影院「最好看的國片」是哪部？一票人狂推這部：窒息感太真實

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來隨著串流平台的興起，越來越多人選擇宅在家看電影，會選擇踏進電影院的人數明顯減少。 示意圖／Ingimage
近年來隨著串流平台的興起，越來越多人選擇宅在家看電影，會選擇踏進電影院的人數明顯減少。 示意圖／Ingimage

近年來隨著串流平台的興起，越來越多人選擇宅在家看電影，會選擇踏進電影院的人數明顯減少。不過有網友在PTT發文，「大家去電影院看過最好看的國片是？」，回顧台灣電影從低潮到復興的過程，引起網友熱烈討論，其中一部恐怖片更以壓倒性票數被封為「近年最強國片」，就是2022年席捲全台、票房突破1.7億元的《咒》。

原PO指出，早期國片在市場上聲量低落，觀眾興趣缺缺，後來2008年國片復興，「當時看台灣電影幾乎成為了全民運動，看國片就是=潮」。原PO表示，雖然現在國片又低迷了，不過之前也是去電影院看過不少好看的台灣電影，「大家還記得去電影院看過最好看的國片是哪部呢」？

貼文曝光後，不少網友一致點名《咒》是「最震撼的國片」，留言說「窒息感太真實了」、「光那個視覺停留效果就太神」、「沒有國片尬感」、「咒真的完全刷新對台灣鬼片的想像」、「在大螢幕看撞頭那幕，震撼到不行」。該片以偽紀錄片的形式結合恐怖敘事，講述主角李若男為救女兒，不惜重返禁地對抗詛咒，劇中咒語「火佛修一，心薩嘸哞」更因洗腦程度廣為流傳。

除此之外，其他被網友點名的國片還包括史詩戰爭片《賽德克巴萊》、青春愛情片《那些年，我們一起追的女孩》、票房冠軍《海角七號》、溫情家庭片《孤味》，另外也有《KANO》、《不能說的秘密》、《血觀音》、《九降風》等不同類型的作品。

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