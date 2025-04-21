快訊

「眾量級」Andy、家寧互告！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

老牌化纖大廠集盛董座葉守焞辭世 享壽84歲

方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

聽新聞
0:00 / 0:00

香港vs.台灣！韓網旅遊新選擇 出國狂讚「這一地」：壓倒性勝利

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場示意圖。本報資料照
桃園機場示意圖。本報資料照

不少台灣出國旅遊，都會選擇日本、韓國或新加坡等鄰近地區，而台灣近年來也成為其他國家出國的首選，近日臉書專頁「韓網評論翻譯站」便貼出一篇受到韓國網友熱議的文章，文中詢問「香港和台灣相似卻又不同的兩個旅遊地點，其他人會更偏好哪個地方？」

臉書專頁「韓網評論翻譯站」日前貼出一篇翻譯自「theqoo」的文章，當中以「旅遊地點，香港 vs 台灣」為標題，表示香港和台灣不論在文化、民情抑或美食上都是看似相似，卻又有不同的地方，並進一步詢問若要選擇中華圈的旅遊地點「大家會更喜歡哪裡呢？」

貼文一出，立刻引起韓國網友熱議，不少人在貼文底下大讚台灣美食、景色以及友善程度，「台灣我只去過台中、高雄和墾丁，覺得很棒，之後還會再去」、「友善度方面的話，台灣以壓倒性優勢勝出」、「絕對是台灣，台灣的食物更合我的胃口，而且還可以看自然環境」。

不過也有其他網友特別喜歡香港的夜景，並批評台灣多年前仇韓的氛圍，因此相比之下還是會選擇前往香港旅遊，「香港+澳門最棒！台灣有點無聊，沒有什麼特色」、「因為台灣仇韓，所以沒有必要花自己的錢去，我這次會去香港」、「兩個都喜歡，但還是選香港…香港的夜景對我來說太震撼了」。

出國旅遊 南韓 台灣 香港

延伸閱讀

你犯了嗎？他點出台灣人6大「無感壞習慣」 去日本馬上被側目

全中運台南放長假 出國玩日本「巧遇」有如開同學會

香港馬灣成打卡聖地 被封港版義大利五漁村

香港孝親之旅全攻略！優惠方案助攻 3天機加酒8888元起

相關新聞

香港vs.台灣！韓網旅遊新選擇 出國狂讚「這一地」：壓倒性勝利

不少台灣人出國旅遊，都會選擇日本、韓國或新加坡等鄰近地區，而台灣近年來也成為其他國家出國的首選，近日臉書專頁「韓網評論翻譯站」便貼出一篇受到韓國網友熱議的文章，文中詢問「香港和台灣相似卻又不同的兩個旅遊地點，其他人會更偏好哪個地方？」

中年轉職計程車司機「得吃老本？」 同業曝關鍵問題：我月薪10萬

中年失業容易讓人手足無措，日前有位網友表示，他前陣子被公司裁員，投了很多履歷都沒上，於是轉行當計程車司機，但是也沒有賺到錢，讓他無奈表示「想問中年失業的大家都會做什麼工作？」對此，有計程車司機指出「應該要改成自己買車，我靠自己的車當計程車司機，月薪有10萬上下」。

別碰我的狗！她怨路人小孩不問秒伸手 家長還噴：養狗就該被摸

可以接受陌生人摸你的狗嗎？一名女網友在Dcard抱怨，很不喜歡每次出門遛狗就會遇到「暴衝過來的小孩」，不滿表示小孩不只沒禮貌還很髒，而且更討厭不管教的家長，甚至還遇過反過來怪原PO不給摸狗，荒謬的理論讓她越想氣怒道「沒有當面說出『不是你小孩不能摸狗，是你小孩不乾淨還沒教好』真的是我最大的溫柔了」。

「歐巴桑才用亮粉」學生妹嫌棄日系彩妝 輕熟女嘆：被韓超越了？

日系彩妝淪時代的眼淚？一名女網友在Dcard分享近日在寶雅逛街時，無意間聽到一旁女學生們的對話。她們一邊試用日系彩妝一邊調侃設計老氣、色好質地不如韓系。身為日系品牌愛用戶的原PO不禁感嘆「難道日系真的被韓系超越了嗎？時代的眼淚」。

她在速食店廁所大號被孩童嫌臭超無言 網：還遇呼朋引伴來吸的

在公共場所便意來襲時，你會選擇忍回家上大號，還是就近解決呢？原PO在Dcard以「我在廁所大號錯了嗎QQ」為題透露，近期去速食店用餐時，因肚子痛在店內廁所上大號，糞便尚未排完時，一名小女孩進了廁所又跑出去，大喊「媽媽！廁所好臭！為什麼有人在大便！」讓原PO滿頭問號，直問，「不是，現在廁所不能大便了嗎？」

柬埔寨籍母邀女兒回娘家遭父反對 她猶豫「該不該去」網兩極熱議

到底該不該去？一名女網友在Dcard徵求網友意見，透露父母離異、媽媽是柬埔寨人，近日媽媽邀請她一起回柬埔寨娘家。然而近年柬埔寨擄人事件頻傳，加上爸爸的反對讓她非常猶豫要不要赴約，貼文發布後引發網友兩極熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。