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快訊／教宗方濟各辭世 享壽88歲

中年轉職計程車司機「得吃老本？」 同業曝關鍵問題：我月薪10萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友求助「中年轉職要擔任什麼工作才好？因為我開計程車賺不到錢」對此，有過來人認為原PO租計程車賺錢的方法錯誤，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
一名網友求助「中年轉職要擔任什麼工作才好？因為我開計程車賺不到錢」對此，有過來人認為原PO租計程車賺錢的方法錯誤，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

中年失業容易讓人手足無措，日前有位網友表示，他前陣子被公司裁員，投了很多履歷都沒上，於是轉行當計程車司機，但是也沒有賺到錢，讓他無奈表示，「想問中年失業的大家都會做什麼工作？」對此，有計程車司機指出，「應該要改成自己買車，我靠自己的車當計程車司機，月薪有10萬上下」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，前陣子他們公司裁員，因此他中年失業，考了計程車執照，努力工作3個月，發現跑計程車賺的錢，扣掉租車、油錢，一天賺不到1000元，還得繳勞健保，等於在吃老本，讓他無奈表示，「沒賺到錢，還好當初車隊建議我車子用租的，我確實不適合這個工作」。

不過原PO也拋問，「想問中年失業的大家，都會找什麼工作？座標是在台南，感恩」。

文章曝光後，有網友建議，「先做美食外送呀，至少能有個收入，然後可以到就業服務站請他們媒合，不然就是考慮做清潔人員或保全」、「去學個專業技術，比如說泥作或貼磁磚，現在很多人學油漆、防水、水電，中年轉職要跟之前的生活一樣很難，學技術才能自己接案」、「做保全最簡單，就是工作時間長」、「水電很缺工，不然就是保全」。

還有過來人表示，「跑計程車要自己買車來跑，租車來跑的話，就只是剛好抵掉租車費而已」、「開計程車可以當兼職，但當正職會比較辛苦，現在工作僧多粥少，找份保全的工作，休假時再多跑車，賺點零用錢才是真的」、「你開計程車沒賺錢，真的問題在車子用租的，一天就要1000元租金，我也跑計程車，一天工作12小時，月薪大概有10萬上下」、「我在雙北開計程車，一天固定有3-4千元，足夠交車租跟油錢，有時候下雨還能到5千元，我固定跑10小時，早上10點-晚上8點左右」。

中年失業 裁員 計程車司機

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