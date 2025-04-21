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別碰我的狗！她怨路人小孩不問秒伸手 家長還噴：養狗就該被摸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨遛狗常會遇到又髒又沒禮貌的小孩。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨遛狗常會遇到又髒又沒禮貌的小孩。 示意圖／ingimage

可以接受陌生人摸你的狗嗎？一名女網友在Dcard抱怨，很不喜歡每次出門遛狗就會遇到「暴衝過來的小孩」，不滿表示小孩不只沒禮貌還很髒，而且更討厭不管教的家長，有的甚至還遇過反過來怪原PO不給摸狗，讓她忍不住怒道：「沒有當面說出『不是你小孩不能摸狗，是你小孩不乾淨還沒教好』真的是我最大的溫柔了」。

原PO表示每次牽著家裡的狗狗出門，總會碰到那種小孩上前亂摸，後頭的家長還跟著笑咪咪，甚至有完全不打算管教的家長，根本不等答應，小孩已經伸手摸狗，更讓她崩潰的是，摸狗的手滿是泥巴還卡著異物，臉上鼻涕也都沒擦乾。既不衛生又不尊重，氣得她想問：「你以為我的狗是什麼？公園裡的設施嗎？」

原PO無奈表示，自家的狗乾乾淨淨是自己花時間照顧的寶貝，而且摸狗之前洗手明明是常識。更荒謬的是當她拒絕時，家長還會甩臉色嫌她小氣，也遇過被說「妳養狗不是就該被摸嗎？」讓她傻眼。她直言「我的狗不是你們滿足小孩好奇心的工具」，如今自己不再客氣，遇到這種情況會直接挑明「牠會咬喔，我可沒保證你兒子安全」。

貼文下方引出不少苦主和網友共鳴，「有些長毛狗狗真的也不能直接揉，要順著摸，不然毛真的很容易打結」、「我都說我家的狗會咬人，基本上沒人敢摸」、「那些亂摸的我覺得可以直接摸回去，看家長怎麼反應」、「還好我家狗都討厭小孩，看到小孩會狂吠」、「小孩真的很髒，有些恐龍家長還只會放任小孩」、「我在外面看到喜歡的狗狗，我只會說狗狗好可愛！但不會去摸」。

不過貼文下也有人抱怨飼主「放任狗叫、隨地大小便、每次去公園草地都要小心狗大便」、「沒養狗的為什麼要忍受妳們這些狗奴，把台灣搞得到處都是狗屎」、「我也討厭狗狗聞來聞去，狗鼻黏到口水濕濕的碰我褲管和小腿，狗主人都不拉著」、「人跟狗都需要適當的距離，請給彼此尊重」。

小孩 恐龍家長 狗狗 遛狗

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