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「歐巴桑才用亮粉」學生妹嫌棄日系彩妝 輕熟女嘆：被韓超越了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard發文驚呼日系彩妝在年輕族群間疑似過氣。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard發文驚呼日系彩妝在年輕族群間疑似過氣。 示意圖／ingimage

日系彩妝淪時代的眼淚？一名女網友在Dcard分享近日逛寶雅時，無意間聽到一旁女學生們的對話。她們一邊試用日系彩妝一邊調侃設計老氣、色彩質地不如韓系。身為日系品牌愛用戶的原PO不禁感嘆：「難道日系真的被韓系超越了嗎？時代的眼淚。」

原PO透露自己目前30多歲，近日在寶雅閒逛，順便看看彩妝新品，偶然聽到旁邊20歲左右的女生在試用日牌，一邊嘻笑說「什麼年代還有人妝前乳在加亮粉好老氣喔」、「這個眼影上眼完全沒顏色只有亮粉那出那麼多色號要幹嘛」、「唇膏有亮粉是歐巴桑在用的吧，不像XX韓牌水光玻璃唇」、「底妝的顏色太黃了不夠白，還是買韓國的好了」、「修容好黃喔，不是應該像韓國那種灰色的嗎」。

對此原PO有些震驚，坦言自己這個年紀從剛會化妝就是接觸日系牌子比較多，近幾年也有網購過韓系彩妝，底妝、唇膏用起來都還不錯，而且發現韓國彩妝的調色、妝效都趨向流行，反觀日系品牌十幾年間進步幅度不大，但自己還是覺得日系很好用。

貼文底下不少網友指出，年輕人確實比較喜歡韓系，假如代言人是韓團，就更能造成品牌在學生間的影響力，另外韓系彩妝包裝做得可愛，反觀日牌的競爭力在大學生以後才是主流。

日韓彩妝各自的特色也引起討論，「以前也很喜歡韓系彩妝，色號可愛又平價，但過30之後覺得日系整個質感真的輾壓韓國」、「日本就是很有質感呀︎，小妹妹眼界還太小長大後就會懂了」、「流行性確實是有被超越啦，但品質我覺得還是日系的好一點」、「其實我去日本也發現，當地也在流行韓國品牌的彩妝欸，我覺得真的是時代變遷」、「韓系化妝走快時尚，日系是穩定實用」。

不過也有人建議不要以偏概全，「感覺也不是這樣二分法吧，哪個國家都有不好用的彩妝」、「怎會拿韓國開架跟日系貴婦品牌比？客群首先就不一樣」、「我也是大學生，超喜歡日系妝感，不喜歡韓系！單純個人審美而已吧」、「不要有品牌日韓系迷思，喜歡什麼就買哪種產品呀」、「好用的牌子不分日韓歐美」。

南韓 大學生 彩妝 快時尚 日本

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