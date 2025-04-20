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柬埔寨籍母邀女兒回娘家遭父反對 她猶豫「該不該去」網兩極熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫要不要和媽媽回柬埔寨。 示意圖／ingimage
一名女網友猶豫要不要和媽媽回柬埔寨。 示意圖／ingimage

到底該不該去？一名女網友在Dcard徵求大家意見，她透露父母離異、媽媽是柬埔寨人，近日媽媽邀她一起回柬埔寨娘家。然而近年柬埔寨擄人事件頻傳，加上爸爸的反對讓她非常猶豫要不要赴約，貼文發布後引發網友兩極熱議。

原PO表示媽媽嫁來台灣後就沒什麼機會再回娘家，直到近幾年才表示想要帶她回家看看，爸爸知道後雖然認為很危險但有同意，直到確定暑假要回去且原PO辦完護照，爸爸和他的家人又突然強力反對，認為去到那邊可能會被綁架，甚至反問她「妳不怕妳被妳媽媽騙過去回不來嗎？不要以為她幫妳們付機票錢妳就乖乖回去」，這句話讓她瞬間腦袋當機，因為看過新聞知道可能有風險，但又真的很想跟媽媽一起回去。

猶豫的她詢問廣大網友，「想問問看大家，柬埔寨真的很危險嗎？」事後她又補充，爸媽很早就離婚，媽媽後來有新的家庭，但還是非常關心她的生活。雖然沒有住一起，但母女經常一起吃飯聊天，每次媽媽都會煮自己喜歡的菜色，本身也很努力賺錢照顧孩子。

貼文發布後引發網友熱烈討論，有人認為不該以身犯險，「看媽媽最近有沒有不正常的金流、交友」、「我是覺得自己掂量吧，不確定性太多了」、「有疑慮就不要去、不要去賭，對妳來說這趟旅程本來就非必要」、「妳先確定好完全信任她，不然妳這麼膽戰心驚的也乾脆別去了」、「不要去吧，可能妳媽騙妳 或妳媽被騙都有可能啊」、「哪怕只有一個萬一，妳人生就毀了」。

也有人幫柬埔寨說話，「連假去了一趟吳哥窟，整體下來我自己覺得是安全，而且令堂又是當地人」、「單說去柬埔寨旅遊還是很安全的，自己去過4、5回」、「柬埔寨這個地方的人還是安全的」、「治安的話當地人其實還好，基本不安全的都是外國人」、「去過柬埔寨旅遊，那邊的人都很純樸耶」、「很多新聞訊息真的都是醜化了這個國家，當地人大部分也只是跟我們一樣努力過生活的普通百姓」。

柬埔寨 離婚

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