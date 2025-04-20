她在速食店廁所大號被孩童嫌臭超無言 網：還遇呼朋引伴來吸的

在公共場所便意來襲時，你會選擇忍回家上大號，還是就近解決呢？原PO在Dcard以「我在廁所大號錯了嗎」為題透露，近期去速食店用餐時，因肚子痛在店內廁所上大號，過程中一名小女孩進了廁所又跑出去，大喊「媽媽，廁所好臭！為什麼有人在大便？」讓原PO滿頭問號，直問「不是，現在廁所不能大便了嗎？」

有其他網友指出，自己也曾在公共場所上大號時，遇到像原PO文中的小孩，「童言無忌，反正躲到她出去就是了，甚至我還會觀察媽媽有沒有『教育』小朋友，之前遇過說：『你這樣很沒禮貌喔』，我就有好點了」、「我之前在超商噗噗，小孩一：『啊有人在大便好臭喔』（向外面跑去，一群人出現）；小孩二：『啊好臭喔！』； 小孩三：『真的好臭哦！』我內心：請問這麼臭為什麼要呼朋引伴來大吸一口」、「我也有遇過，去百貨公司的廁所便便，就有妹妹跟她媽媽說『有人大便好臭！』她媽馬上攔住女兒不讓繼續講，我當下坐在馬桶上真的超級尷尬」。

也有人表示，遇過大人直白表達自己的感覺，「其實想說不用往心裡去，我曾經搭捷運肚子超痛，好不容易撐到下車到廁所放肆解脫，沒多久外頭來了個阿姨，也是直呼『唉唷！蝦郎棒賽價逆操（是誰大便這麼臭）』」、「小女孩可能年紀小口直心快，我還很常遇到成年人跑進廁所，然後嫌怎麼有屎味什麼的。這裡是廁所，我不在這邊大便，不然要去你家大便嗎？」

有網友則建議原PO應對方式，「每個人大便都很臭啊！大一半先沖一次水是一個消臭的方法」、「我都會帶一瓶小的香味噴霧，有味道出來就噴一下，以及大便快超出水面就沖掉，覺得效果不錯」、「我大便我都戴耳機音樂開最大聲，只要我聽不到我就聽不到」、「其實大完馬上沖掉幾乎沒味道，只是大家可能都習慣擦完屁股再沖」、「我自己聞到味道都會先沖掉再繼續」。對此原PO也回應，「來回應一下樓下有很多人說可以先沖掉，但我就拉肚子，我肚子就還在狂嗨ing，我要怎麼先沖掉啊」。