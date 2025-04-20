恥度挑戰！公司團訂飲料備註落落長 釣出店員曝心得：好煩

一名女網友在論壇發文，表示自己任職的工作室大家感情融洽，經常有同事主動請喝飲料，不料卻開始滋長「歪風」，即會在外送的訂單上加備註，請飲料店店員在飲料杯加上註記，從過去常見的「給貂蟬」、「中山路王祖賢」等標籤，到近日一則讓外送員憋笑直呼「辛苦了」的奇特指示，都讓原PO直呼，「真的很母湯（毋通）」。

原PO在Dcard以「每一次去拿飲料都是一次恥度挑戰...」為題發文表示，平常同事間請飲料只會在訂單備註上下手，因此工作室的人認為就算飲料店店員看到這些備註，也不知道下訂單的人是誰。

然而近日同事再請飲料時，原PO去幫忙取餐，外送員卻憋笑地對她說「辛苦了」，讓她摸不著頭緒，結果竟是請客的同事擔心大家沒空下樓取飲料，在訂單備註欄寫下，「我同事患上了天氣冷就絕對不出辦公室的病，只待在23度恆溫的室內，沒人想下樓拿飲料，所以請幫我放在機車即可，謝謝」。

原PO更指出，該名同事還在訂單備註，請店員在飲料杯寫上「給小美女」，讓原PO小小開心了一下，因為她之前拿到的都是「女俠」、「勇者」；不過文末原PO也說，同事間有人愛請飲料是很好，但備註真的很「母湯」。

有飲料店店員表示對訂單備註的看法，「這間店一定很閒，身為飲料店店員，只要幫忙備註都覺得好煩，還要拿筆一杯一杯寫」、「超討厭備註，忙得跟鬼一樣了根本沒空寫」；也有人分享在公司訂飲料的趣事，「前一份工作的同事都會開團購揪我一起訂餐，我自己的餐署名都寫『可悲社畜』之類的名字，直到離職前最後一次訂餐，我給自己署名叫『前同事』，我同事去拿餐時，店員突然問說要離職了喔」、「我同事之前請喝飲料在杯子上寫『恭喜終結便祕三天』（他自己寫的），氣死」。